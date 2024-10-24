Это окончательная точка мирового порядка — Луценко о визите Гуттериша в Казань
Фото: Юрий Луценко/Facebook
Визит Генсека ООН в Казань, рукопожатие с Путиным, которому сформированный ООН Международный уголовный суд выписал ордер на арест – это окончательная точка мирового порядка в редакции 1945 года. Путин добился своего. Возрожденный им фашизм сделал фикцией все, что удерживало мир 80 лет. Нам придется признать — и ООН, и ОБСЕ, и Красный Крест из МАГАТЭ недееспособны. А сам Генсек Гуттериш – продажный симулякр. Как говорил Эйнштейн: мир опасен не потому, что некоторые люди творят зло. А потому что некоторые видят это и ничего не делают.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: гуттериш, ООН, Путин;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Это окончательная точка мирового порядка — Луценко о визите Гуттериша в Казань»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 09:32;
Корреспондент Юрий Луценко, экс-генпрокурор Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Визит Генсека ООН в Казань, рукопожатие с Путиным, которому сформированный ООН Международный уголовный суд выписал ордер на арест – это…".