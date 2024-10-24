Это окончательная точка мирового порядка — Луценко о визите Гуттериша в Казань

Визит Генсека ООН в Казань, рукопожатие с Путиным, которому сформированный ООН Международный уголовный суд выписал ордер на арест – это окончательная точка мирового порядка в редакции 1945 года. Путин добился своего. Возрожденный им фашизм сделал фикцией все, что удерживало мир 80 лет. Нам придется признать — и ООН, и ОБСЕ, и Красный Крест из МАГАТЭ недееспособны. А сам Генсек Гуттериш – продажный симулякр. Как говорил Эйнштейн: мир опасен не потому, что некоторые люди творят зло. А потому что некоторые видят это и ничего не делают.