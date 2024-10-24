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Это окончательная точка мирового порядка — Луценко о визите Гуттериша в Казань

Мир 09:32   24.10.2024
Юрий Луценко
экс-генпрокурор Украины
Это окончательная точка мирового порядка — Луценко о визите Гуттериша в Казань Фото: Юрий Луценко/Facebook

Визит Генсека ООН в Казань, рукопожатие с Путиным, которому сформированный ООН Международный уголовный суд выписал ордер на арест – это окончательная точка мирового порядка в редакции 1945 года. Путин добился своего. Возрожденный им фашизм сделал фикцией все, что удерживало мир 80 лет. Нам придется признать — и ООН, и ОБСЕ, и Красный Крест из МАГАТЭ недееспособны. А сам Генсек Гуттериш – продажный симулякр. Как говорил Эйнштейн: мир опасен не потому, что некоторые люди творят зло. А потому что некоторые видят это и ничего не делают.

Автор: Юрий Луценко, экс-генпрокурор Украины
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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 09:32;

  • Корреспондент Юрий Луценко, экс-генпрокурор Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Визит Генсека ООН в Казань, рукопожатие с Путиным, которому сформированный ООН Международный уголовный суд выписал ордер на арест – это…".