Live

У Харкові чітко працює управлінська машина – Фесенко

Політика 15:07   16.01.2026
Володимир Фесенко
політолог
У Харкові чітко працює управлінська машина – Фесенко

Харків – одне з небагатьох великих міст України, яке дуже ефективно використало допомогу наших міжнародних партнерів у сфері енергетики. Енергетичне обладнання закуповували за західні гроші, але знали що саме треба купити, де і як це буде використовуватись. Вже під час війни відбулась децентралізація системи постачання електрики та опалення. Але важливою є й інша складова антикризової енергетичної системи – кожен чиновник, енергетик і комунальник знає що саме і в які терміни треба робити… Чітко працює вся управлінська машина. Думаю, що є сенс в масштабуванні харківського антикризового досвіду в подоланні енергетичних проблем і наслідків російських обстрілів.

Автор: Володимир Фесенко, політолог
Популярно
«Ситуація тут погіршується» – DeepState про Вовчанськ (відео)
«Ситуація тут погіршується» – DeepState про Вовчанськ (відео)
16.01.2026, 16:11
Що з комендантською годиною і канікулами у школах на Харківщині: відповідь ОВА
Що з комендантською годиною і канікулами у школах на Харківщині: відповідь ОВА
16.01.2026, 12:12
На Куп’янському напрямку у РФ «все йде криво», що туди підтягують – Коваленко
На Куп’янському напрямку у РФ «все йде криво», що туди підтягують – Коваленко
16.01.2026, 13:12
Два роки розбещував падчерку: житель Харківщини «сяде» на 15 років
Два роки розбещував падчерку: житель Харківщини «сяде» на 15 років
16.01.2026, 12:34
Копи на Харківщині працюють у посиленому режимі через перебої зі світлом
Копи на Харківщині працюють у посиленому режимі через перебої зі світлом
16.01.2026, 13:41
Нечиста справа: кого підозрюють у масштабному забрудненні земель у Харкові
Нечиста справа: кого підозрюють у масштабному забрудненні земель у Харкові
16.01.2026, 14:22

Новини за темою:



  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові чітко працює управлінська машина – Фесенко», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2026 в 15:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Володимир Фесенко, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків – одне з небагатьох великих міст України, яке дуже ефективно використало допомогу наших міжнародних партнерів у сфері енергетики. Енергетичне…".