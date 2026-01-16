Live

В Харькове четко работает управленческая машина — Фесенко

Политика 15:07   16.01.2026
Владимир Фесенко
политолог
В Харькове четко работает управленческая машина — Фесенко

Харьков – один из немногих крупных городов Украины, очень эффективно использовавший помощь наших международных партнеров в сфере энергетики. Энергетическое оборудование закупали за западные деньги, но знали, что именно нужно купить, где и как это будет использоваться. Уже во время войны произошла децентрализация системы снабжения электричеством и отоплением. Но важна и другая составляющая антикризисной энергетической системы – каждый чиновник, энергетик и коммунальщик знает что именно и в какие сроки надо делать… Четко работает вся управленческая машина. Думаю, что смысл в масштабировании харьковского антикризисного опыта в преодолении энергетических проблем и последствий российских обстрелов.

Автор: Владимир Фесенко, политолог
Популярно
Новости Харькова – главное 16 января: умерла Гречанина, ситуация со светом
Новости Харькова – главное 16 января: умерла Гречанина, ситуация со светом
16.01.2026, 15:18
Правила комендантского часа меняют, ночью можно выходить на улицу (обновлено)
Правила комендантского часа меняют, ночью можно выходить на улицу (обновлено)
16.01.2026, 11:25
Надо быть готовыми — харьковские энергетики об аварийных отключениях и морозах
Надо быть готовыми — харьковские энергетики об аварийных отключениях и морозах
15.01.2026, 13:48
Кирпич на плите для обогрева квартиры: эффективно или опасно?
Кирпич на плите для обогрева квартиры: эффективно или опасно?
16.01.2026, 09:30
Как будут отключать свет 16 декабря в Харькове и области: графики
Как будут отключать свет 16 декабря в Харькове и области: графики
15.01.2026, 22:05
«Ситуация здесь ухудшается» — DeepState о Волчанске (видео)
«Ситуация здесь ухудшается» — DeepState о Волчанске (видео)
16.01.2026, 16:11

Новости по теме:

01.04.2024
Почему Зеленский не уволил из Офиса президента Татарова и Шурму — Фесенко
06.02.2024
75% украинцев не одобряют увольнение Залужного — The Times
09.02.2021
На Донбассе никакого перемирия уже нет, — политолог Фесенко
29.01.2021
«К выборам в конце марта команда Кернеса не готова», — политолог Владимир Фесенко
24.01.2021
В Украине завышенные ожидания от российской ситуации, — Владимир Фесенко


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове четко работает управленческая машина — Фесенко», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 января 2026 в 15:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков – один из немногих крупных городов Украины, очень эффективно использовавший помощь наших международных партнеров в сфере энергетики. Энергетическое оборудование…".