В Харькове четко работает управленческая машина — Фесенко
Харьков – один из немногих крупных городов Украины, очень эффективно использовавший помощь наших международных партнеров в сфере энергетики. Энергетическое оборудование закупали за западные деньги, но знали, что именно нужно купить, где и как это будет использоваться. Уже во время войны произошла децентрализация системы снабжения электричеством и отоплением. Но важна и другая составляющая антикризисной энергетической системы – каждый чиновник, энергетик и коммунальщик знает что именно и в какие сроки надо делать… Четко работает вся управленческая машина. Думаю, что смысл в масштабировании харьковского антикризисного опыта в преодолении энергетических проблем и последствий российских обстрелов.
16 января 2026 в 15:07