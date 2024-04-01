Почему Зеленский не уволил из Офиса президента Татарова и Шурму — Фесенко

Из Офиса президента на днях Владимир Зеленский уволил своего первого помощника Сергея Шефира. Но заместителей руководителя ОП Андрея Ермака Ростислава Шурму и Олега Татарова, которых больше всего критикует общественность, президент Украины оставил. Почему – объяснил политолог Владимир Фесенко в эфире Radio NV.

По Шурме сложно сказать, потому что борьба идет вокруг него. То, что есть журналистское расследование (Bihus.Info узнало о близком окружении Шурмы, которое владеет рядом солнечных электростанций в Запорожской области; несмотря на то, что они уже давно находятся на оккупированных территориях, государство в 2022—2023 годах заплатило им более 320 млн грн по зеленому тарифу — ред.), — это одно. А более важно то, что у него, например, были противостояния с [главой финансового комитета Верховной Рады Даниилом] Гетманцевым. Там даже в прошлом году была пусть опосредованная, косвенная, но информационная война между ними.

Но он остается. Президент его, я так понимаю, ценит.

Татаров. Я слышал, что Татаров и группа других людей вокруг президента были вместе с ним в первые дни войны; и президент это очень ценит.

И если они демонстрируют эффективность работы для него, они остаются, несмотря на критику с разных сторон. Вот это объяснение по Татарову. Думаю, что оно вполне соответствует реальной ситуации.

При всех претензиях к Татарову, он является одним из главных инструментов влияния Офиса президента на правоохранительную систему. Методы, мягко говоря, старорежимные — методы, которые были еще во времена Кучмы, Януковича. Это не совсем правильно, надо их менять.

Но пока Татаров будет необходимым и удобным инструментом, он, я думаю, останется на своей должности.

Такая же ситуация была и при Порошенко, я уже не говорю о Януковиче или Кучме. Когда давят на руководителя государства, требуют уволить кого-то… Под давлением не увольняют, потому что это будет проявлением слабости. И тогда будут давить: «Увольте этого, увольте этого». Нет, этого не делают.

Вот когда он сам решит, кого увольнять, кого оставлять, это решение будет. Иногда оно может быть неожиданным, как по [уже бывшему секретарю СНБО Алексею] Данилову. Но это решение президента — он определяет, кто должен быть на конкретных должностях, кто ему сейчас нужен в конкретной роли.

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