Зеленский уволил Шефира и часть команды

Президент Украиины Владимир Зеленский уволил часть своей команды. Соответствующие указы размещены на сайте президента.

30 марта на сайте президента Украины один за другим опубликовали указы об увольнениях. В списке уволенных:

🔵 Сергей Шефир – первый помощник Президента Украины;

🔵 Олег Устенко – советник президента;

🔵 Сергий Трофимов – советник президента;

🔵 Михаил Радуцкий – советник президента;

🔵 Наталья Пушкарева – уполномоченная президента по вопросам волонтерской деятельности;

🔵 Алена Вербицкая — уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины.

Ранее Зеленский уволил двух заместителей главы Офиса Президента — Алексея Днепрова и Андрея Смирнова. На их должности он тут же назначил других сотрудников — Елену Ковальскую и Ирину Мудрую. Комментариев относительно причин увольнения в указах президента нет.