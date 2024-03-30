Зеленский уволил Шефира и часть команды
Президент Украиины Владимир Зеленский уволил часть своей команды. Соответствующие указы размещены на сайте президента.
30 марта на сайте президента Украины один за другим опубликовали указы об увольнениях. В списке уволенных:
🔵 Сергей Шефир – первый помощник Президента Украины;
🔵 Олег Устенко – советник президента;
🔵 Сергий Трофимов – советник президента;
🔵 Михаил Радуцкий – советник президента;
🔵 Наталья Пушкарева – уполномоченная президента по вопросам волонтерской деятельности;
🔵 Алена Вербицкая — уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины.
Ранее Зеленский уволил двух заместителей главы Офиса Президента — Алексея Днепрова и Андрея Смирнова. На их должности он тут же назначил других сотрудников — Елену Ковальскую и Ирину Мудрую. Комментариев относительно причин увольнения в указах президента нет.
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- Категории: Политика, Украина; Теги: Зеленский, кадры, увольнение, шефир;
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2024 в 10:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украиины Владимир Зеленский уволил часть своей команды. Соответствующие указы размещены на сайте президента".