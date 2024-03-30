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Зеленский уволил Шефира и часть команды

Политика 10:44   30.03.2024
Оксана Горун
Зеленский уволил Шефира и часть команды Фото: пресс-служба ОП

Президент Украиины Владимир Зеленский уволил часть своей команды. Соответствующие указы размещены на сайте президента.

30 марта на сайте президента Украины один за другим опубликовали указы об увольнениях. В списке уволенных:

🔵 Сергей Шефир – первый помощник Президента Украины;

🔵 Олег Устенко – советник президента;

🔵 Сергий Трофимов – советник президента;

🔵 Михаил Радуцкий – советник президента;

🔵 Наталья Пушкарева – уполномоченная президента по вопросам волонтерской деятельности;

🔵 Алена Вербицкая — уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины.

Ранее Зеленский уволил двух заместителей главы Офиса Президента — Алексея Днепрова и Андрея Смирнова. На их должности он тут же назначил других сотрудников — Елену Ковальскую и Ирину Мудрую. Комментариев относительно причин увольнения в указах президента нет.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 марта 2024 в 10:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украиины Владимир Зеленский уволил часть своей команды. Соответствующие указы размещены на сайте президента".