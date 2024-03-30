Зеленський звільнив Шефіра та частину команди
Президент України Володимир Зеленський звільнив частину своєї команди. Відповідні укази розміщено на сайті президента.
30 березня на сайті президента України один за одним опублікували укази про звільнення. У списку звільнених:
🔵 Сергій Шефір – перший помічник Президента України;
🔵 Олег Устенко – радник президента;
🔵 Сергій Трофімов – радник президента;
🔵 Михайло Радуцький – радник президента;
🔵 Наталія Пушкарьова – уповноважена президента з питань волонтерської діяльності;
🔵 Альона Вербицька – уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України.
Раніше Зеленський звільнив двох заступників глави Офісу Президента – Олексія Дніпрова та Андрія Смирнова. На їх посади він відразу призначив інших співробітників – Олену Ковальську та Ірину Мудру. Коментарів щодо причин звільнення в указах президента немає.
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- Категорії: Політика, Україна; Теги: Зеленський, кадры, увольнение, шефир;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2024 в 10:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський звільнив частину своєї команди. Відповідні укази розміщено на сайті президента".