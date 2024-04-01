Чому Зеленський не звільнив з Офісу президента Татарова та Шурму – Фесенко
З Офісу президента днями Володимир Зеленський звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра. Але заступників керівника ОП Андрія Єрмака Ростислава Шурму та Олега Татарова, яких найбільше критикує громадськість, президент України залишив. Чому – пояснив політолог Володимир Фесенко в ефірі Radio NV.
Щодо Шурми складно сказати, тому що боротьба йде навколо нього. Те, що є журналістське розслідування (Bihus.Info дізналося про близьке оточення Шурми, яке володіє низкою сонячних електростанцій у Запорізькій області; попри те, що вони вже давно перебувають на окупованих територіях, держава у 2022—2023 роках заплатила їм понад 320 млн грн за зеленим тарифом — ред.), — це одне. А більш важливе те, що у нього, наприклад, були протистояння з [головою фінансового комітету Верховної Ради Данилом] Гетманцевим. Там навіть минулого року була хай опосередкована, непряма, але інформаційна війна між ними.
Але він залишається. Президент його, я так розумію, цінує.
Татаров. Я чув, зокрема від одного з керівників вашого засобу масової інформації, думку, що Татаров і група інших людей навколо президента були разом з ним в перші дні війни; і президент це дуже цінує. Тим, хто залишався з ним тоді, хто проявив себе тоді, президент за це їм вдячний, дуже їх цінує.
І якщо вони демонструють ефективність роботи для нього, вони залишаються, попри критику з різних боків. Оце пояснення щодо Татарова. Думаю, що воно цілком відповідає реальній ситуації.
При всіх претензіях до Татарова, він є одним з головних інструментів впливу Офісу президента на правоохоронну систему. Методи, м’яко кажучи, старорежимні – методи, які були ще за часів Кучми, Януковича. Це не зовсім правильно, треба їх міняти.
Але поки Татаров буде необхідним і зручним інструментом, він, я думаю, залишиться на своїй посаді.
Така ж ситуація була і при Порошенкові, я вже не кажу про Януковича чи Кучму. Коли тиснуть на керівника держави, вимагають звільнити когось… Під тиском не звільняють, тому що це буде проявом слабкості. І тоді будуть тиснути: «Звільніть цього, звільніть цього». Ні, цього не роблять.
От коли він сам вирішить, кого звільняти, кого залишати, це рішення буде. Іноді воно може бути несподіваним, як щодо [уже колишнього секретаря РНБО Олексія] Данілова. Але це рішення президента — він визначає, хто має бути на конкретних посадах, хто йому зараз потрібний в конкретній ролі.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Україна; Теги: Владимир зеленский, Владимир Фесенко, Олег Татаров, ОП, Офис президента, Ростислав Шурма, Україна;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З Офісу президента днями Володимир Зеленський звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра. Але заступників керівника ОП Андрія Єрмака Ростислава Шурму та Олега Татарова, яких найбільше критикує громадськість, президент України залишив. Чому – пояснив політолог Володимир Фесенко в ефірі Radio NV.".