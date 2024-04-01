Чому Зеленський не звільнив з Офісу президента Татарова та Шурму – Фесенко

З Офісу президента днями Володимир Зеленський звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра. Але заступників керівника ОП Андрія Єрмака Ростислава Шурму та Олега Татарова, яких найбільше критикує громадськість, президент України залишив. Чому – пояснив політолог Володимир Фесенко в ефірі Radio NV.

Щодо Шурми складно сказати, тому що боротьба йде навколо нього. Те, що є журналістське розслідування (Bihus.Info дізналося про близьке оточення Шурми, яке володіє низкою сонячних електростанцій у Запорізькій області; попри те, що вони вже давно перебувають на окупованих територіях, держава у 2022—2023 роках заплатила їм понад 320 млн грн за зеленим тарифом — ред.), — це одне. А більш важливе те, що у нього, наприклад, були протистояння з [головою фінансового комітету Верховної Ради Данилом] Гетманцевим. Там навіть минулого року була хай опосередкована, непряма, але інформаційна війна між ними.

Але він залишається. Президент його, я так розумію, цінує.

Татаров. Я чув, зокрема від одного з керівників вашого засобу масової інформації, думку, що Татаров і група інших людей навколо президента були разом з ним в перші дні війни; і президент це дуже цінує. Тим, хто залишався з ним тоді, хто проявив себе тоді, президент за це їм вдячний, дуже їх цінує.

І якщо вони демонструють ефективність роботи для нього, вони залишаються, попри критику з різних боків. Оце пояснення щодо Татарова. Думаю, що воно цілком відповідає реальній ситуації.

При всіх претензіях до Татарова, він є одним з головних інструментів впливу Офісу президента на правоохоронну систему. Методи, м’яко кажучи, старорежимні – методи, які були ще за часів Кучми, Януковича. Це не зовсім правильно, треба їх міняти.

Але поки Татаров буде необхідним і зручним інструментом, він, я думаю, залишиться на своїй посаді.

Така ж ситуація була і при Порошенкові, я вже не кажу про Януковича чи Кучму. Коли тиснуть на керівника держави, вимагають звільнити когось… Під тиском не звільняють, тому що це буде проявом слабкості. І тоді будуть тиснути: «Звільніть цього, звільніть цього». Ні, цього не роблять.

От коли він сам вирішить, кого звільняти, кого залишати, це рішення буде. Іноді воно може бути несподіваним, як щодо [уже колишнього секретаря РНБО Олексія] Данілова. Але це рішення президента — він визначає, хто має бути на конкретних посадах, хто йому зараз потрібний в конкретній ролі.

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