Жители Харьковщины могут заказать дрова через интернет-магазин

Госагентство лесных ресурсов Украины запустило в работу интернет-магазин «Дрова Е».

«Это дополнительная площадка, через которую вы сможете ознакомиться с ассортиментом, который предлагают лесхозы, ценами на продукцию, найти ближайшее к себе предприятие, а также приобрести дрова онлайн», — пояснил заместитель главы Гослесагентства по цифровому развитию Виктор Смаль.

Адрес интернет-магазина — https://drovae.gov.ua/

Чтобы заказать дрова в нем, необходимо произвести несколько несложных действий:

1. Войти в систему (авторизация возможна через банк).

2. Выбрать поставщика, тип дров и другие параметры. Начинать процесс стоит с определения местоположения.

«Далее система предложит ближайших к вам поставщиков дров. При выборе лесхоза выберите из предложенного перечня тип дров и их количество. За 1 год каждый гражданин имеет возможность заказать 15 кубометров дров», — пояснили в Гослесагентстве.

3. Ожидаете подтверждения заказа от поставщика и производите оплату.

4. При получении дров необходимо будет предъявить документы, удостоверяющие личность, и идентификационный код человека, оформившего заказ.

«Ажиотаж на рынке дров сохраняется, поэтому просим относиться с пониманием ко времени ожидания», — предупредили специалисты.

Лесничие также сообщили, что купить дрова можно и напрямую в лесхозах. Их контакты — в том числе мобильные телефоны ответственных лиц опубликованы на сайтах и ​​фейсбук-страницах областных лесохозяйственных управлений и государственных лесохозяйственных предприятий.