Live
  • Среда 19.10.2022
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.95
    • 🟢

Жители Харьковщины могут заказать дрова через интернет-магазин

Без рубрики 09:36   19.10.2022
Алексей Наумов
Жители Харьковщины могут заказать дрова через интернет-магазин

Госагентство лесных ресурсов Украины запустило в работу интернет-магазин «Дрова Е».

«Это дополнительная площадка, через которую вы сможете ознакомиться с ассортиментом, который предлагают лесхозы, ценами на продукцию, найти ближайшее к себе предприятие, а также приобрести дрова онлайн», — пояснил заместитель главы Гослесагентства по цифровому развитию Виктор Смаль.

Адрес интернет-магазина — https://drovae.gov.ua/

Чтобы заказать дрова в нем, необходимо произвести несколько несложных действий:

1. Войти в систему (авторизация возможна через банк).

2. Выбрать поставщика, тип дров и другие параметры. Начинать процесс стоит с определения местоположения.

«Далее система предложит ближайших к вам поставщиков дров. При выборе лесхоза выберите из предложенного перечня тип дров и их количество. За 1 год каждый гражданин имеет возможность заказать 15 кубометров дров», — пояснили в Гослесагентстве.

3. Ожидаете подтверждения заказа от поставщика и производите оплату.

4. При получении дров необходимо будет предъявить документы, удостоверяющие личность, и идентификационный код человека, оформившего заказ.

Читайте также: Комаровский предупредил о смертельной опасности тех, кто будет греться зимой

«Ажиотаж на рынке дров сохраняется, поэтому просим относиться с пониманием ко времени ожидания», — предупредили специалисты.

Лесничие также сообщили, что купить дрова можно и напрямую в лесхозах. Их контакты — в том числе мобильные телефоны ответственных лиц опубликованы на сайтах и ​​фейсбук-страницах областных лесохозяйственных управлений и государственных лесохозяйственных предприятий.

Категории: Без рубрики; Теги: , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Алексей Наумов

Новости по теме:

11:04
Жителям Харьковщины бесплатно выдадут дрова — ХОВА
15:15
Жители Харькова пытались заготовить дрова и попались на незаконной вырубке
15:25
Мэр города на Харьковщине призвала жителей утеплять дома и покупать дрова
16:49
На Харьковщине во время войны высаживают леса: за 3 недели — 617 тыс. деревьев
12:43
Житель Харьковщины продал через интернет несуществующие дрова и обокрал магазин

Вы читали новость: «Жители Харьковщины могут заказать дрова через интернет-магазин»; из категории Без рубрики на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 09:36;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харьковщины могут заказать дрова через интернет-магазин".