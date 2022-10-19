Жители Харьковщины могут заказать дрова через интернет-магазин
Госагентство лесных ресурсов Украины запустило в работу интернет-магазин «Дрова Е».
«Это дополнительная площадка, через которую вы сможете ознакомиться с ассортиментом, который предлагают лесхозы, ценами на продукцию, найти ближайшее к себе предприятие, а также приобрести дрова онлайн», — пояснил заместитель главы Гослесагентства по цифровому развитию Виктор Смаль.
Адрес интернет-магазина — https://drovae.gov.ua/
Чтобы заказать дрова в нем, необходимо произвести несколько несложных действий:
1. Войти в систему (авторизация возможна через банк).
2. Выбрать поставщика, тип дров и другие параметры. Начинать процесс стоит с определения местоположения.
«Далее система предложит ближайших к вам поставщиков дров. При выборе лесхоза выберите из предложенного перечня тип дров и их количество. За 1 год каждый гражданин имеет возможность заказать 15 кубометров дров», — пояснили в Гослесагентстве.
3. Ожидаете подтверждения заказа от поставщика и производите оплату.
4. При получении дров необходимо будет предъявить документы, удостоверяющие личность, и идентификационный код человека, оформившего заказ.
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«Ажиотаж на рынке дров сохраняется, поэтому просим относиться с пониманием ко времени ожидания», — предупредили специалисты.
Лесничие также сообщили, что купить дрова можно и напрямую в лесхозах. Их контакты — в том числе мобильные телефоны ответственных лиц опубликованы на сайтах и фейсбук-страницах областных лесохозяйственных управлений и государственных лесохозяйственных предприятий.Категории: Без рубрики; Теги: Гослесагентство, дрова; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 09:36;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харьковщины могут заказать дрова через интернет-магазин".