Жителі Харківщини можуть замовити дрова через інтернет-магазин
Держагентство лісових ресурсів України розпочало роботу інтернет-магазин “Дрова Є”.
“Це додатковий майданчик, через який ви зможете ознайомитися з асортиментом, який пропонують лісгоспи, цінами на продукцію, знайти найближче до себе підприємство, а також придбати дрова онлайн”, – пояснив заступник голови Держлісагентства з питань цифрового розвитку Віктор Смаль.
Адреса інтернет-магазину – https://drovae.gov.ua/
Щоб замовити дрова в ньому, необхідно зробити кілька нескладних дій:
1. Увійти до системи (авторизація можлива через банк).
2. Вибрати постачальника, тип дров та інші параметри. Починати процес варто з місця розташування.
“Далі система запропонує найближчих до вас постачальників дров. При виборі лісгоспу виберіть із запропонованого переліку тип дров та їх кількість. За 1 рік кожен громадянин має можливість замовити 15 кубометрів дров”, – пояснили у Держлісагентстві.
3. Очікуєте підтвердження замовлення від постачальника та здійснюєте оплату.
4. При отриманні дров необхідно буде пред’явити документи, що засвідчують особу, та ідентифікаційний код людини, яка оформила замовлення.
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“Ажіотаж на ринку дров зберігається, тому просимо ставитися з розумінням до часу очікування”, – попередили фахівці.
Також лісничі повідомили, що купити дрова можна прямо в лісгоспах. Їхні контакти – у тому числі мобільні телефони відповідальних осіб опубліковані на сайтах та фейсбук-сторінках обласних лісогосподарських управлінь та державних лісогосподарських підприємств.Категорії: Без рубрики; Теги: Гослесагентство, дрова; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 09:36;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителі Харківщини можуть замовити дрова через інтернет-магазин".