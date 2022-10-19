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Жителі Харківщини можуть замовити дрова через інтернет-магазин

Без рубрики 09:36   19.10.2022
Олексій Наумов
Жителі Харківщини можуть замовити дрова через інтернет-магазин

Держагентство лісових ресурсів України розпочало роботу інтернет-магазин “Дрова Є”.

“Це додатковий майданчик, через який ви зможете ознайомитися з асортиментом, який пропонують лісгоспи, цінами на продукцію, знайти найближче до себе підприємство, а також придбати дрова онлайн”, – пояснив заступник голови Держлісагентства з питань цифрового розвитку Віктор Смаль.

Адреса інтернет-магазину – https://drovae.gov.ua/

Щоб замовити дрова в ньому, необхідно зробити кілька нескладних дій:

1. Увійти до системи (авторизація можлива через банк).

2. Вибрати постачальника, тип дров та інші параметри. Починати процес варто з місця розташування.

“Далі система запропонує найближчих до вас постачальників дров. При виборі лісгоспу виберіть із запропонованого переліку тип дров та їх кількість. За 1 рік кожен громадянин має можливість замовити 15 кубометрів дров”, – пояснили у Держлісагентстві.

3. Очікуєте підтвердження замовлення від постачальника та здійснюєте оплату.

4. При отриманні дров необхідно буде пред’явити документи, що засвідчують особу, та ідентифікаційний код людини, яка оформила замовлення.

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“Ажіотаж на ринку дров зберігається, тому просимо ставитися з розумінням до часу очікування”, – попередили фахівці.

Також лісничі повідомили, що купити дрова можна прямо в лісгоспах. Їхні контакти – у тому числі мобільні телефони відповідальних осіб опубліковані на сайтах та фейсбук-сторінках обласних лісогосподарських управлінь та державних лісогосподарських підприємств.

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Автор: Олексій Наумов

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 09:36;

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