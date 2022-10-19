Жителі Харківщини можуть замовити дрова через інтернет-магазин

Держагентство лісових ресурсів України розпочало роботу інтернет-магазин “Дрова Є”.

“Це додатковий майданчик, через який ви зможете ознайомитися з асортиментом, який пропонують лісгоспи, цінами на продукцію, знайти найближче до себе підприємство, а також придбати дрова онлайн”, – пояснив заступник голови Держлісагентства з питань цифрового розвитку Віктор Смаль.

Адреса інтернет-магазину – https://drovae.gov.ua/

Щоб замовити дрова в ньому, необхідно зробити кілька нескладних дій:

1. Увійти до системи (авторизація можлива через банк).

2. Вибрати постачальника, тип дров та інші параметри. Починати процес варто з місця розташування.

“Далі система запропонує найближчих до вас постачальників дров. При виборі лісгоспу виберіть із запропонованого переліку тип дров та їх кількість. За 1 рік кожен громадянин має можливість замовити 15 кубометрів дров”, – пояснили у Держлісагентстві.

3. Очікуєте підтвердження замовлення від постачальника та здійснюєте оплату.

4. При отриманні дров необхідно буде пред’явити документи, що засвідчують особу, та ідентифікаційний код людини, яка оформила замовлення.

“Ажіотаж на ринку дров зберігається, тому просимо ставитися з розумінням до часу очікування”, – попередили фахівці.

Також лісничі повідомили, що купити дрова можна прямо в лісгоспах. Їхні контакти – у тому числі мобільні телефони відповідальних осіб опубліковані на сайтах та фейсбук-сторінках обласних лісогосподарських управлінь та державних лісогосподарських підприємств.