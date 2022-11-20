В Харьковской области горел деревянный храм 18 века – ГСЧС

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в деревянном храме в селе Андреевка под Изюмом.

В храме Рождества Пресвятой Богородицы, который принадлежит УПЦ МП, горела крыша на площади пожара 80 кв.м.

На пожар приехали спасателей 42-й Государственной пожарно-спасательной части и местной пожарной команды Андреевка, 18 человек личного состава ГСЧС и 4 единицы техники.

Огонь потушили, храм уцелел.

Известно, что деревянную церковь построили в 1784 году. Полностью перестроили в 1845 году.

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