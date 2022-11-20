В Харьковской области горел деревянный храм 18 века – ГСЧС
Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в деревянном храме в селе Андреевка под Изюмом.
В храме Рождества Пресвятой Богородицы, который принадлежит УПЦ МП, горела крыша на площади пожара 80 кв.м.
На пожар приехали спасателей 42-й Государственной пожарно-спасательной части и местной пожарной команды Андреевка, 18 человек личного состава ГСЧС и 4 единицы техники.
Огонь потушили, храм уцелел.
Известно, что деревянную церковь построили в 1784 году. Полностью перестроили в 1845 году.
Читайте также: Оккупанты уничтожили на Харьковщине 25 религиозных строений
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харьковской области горел деревянный храм 18 века – ГСЧС»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 20 ноября 2022 в 18:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в деревянном храме в селе Андреевка под Изюмом.".