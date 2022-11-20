На Харківщині горів дерев’яний храм 18 сторіччя – ДСНС
Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу у дерев’яному храмі у селі Андріївка під Ізюмом.
У храмі Різдва Пресвятої Богородиці, що належить УПЦ МП, горів дах на площі пожежі 80 кв.м.
На пожежу приїхали рятувальників 42-ї Державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди Андріївка, 18 осіб особового складу ДСНС та 4 одиниці техніки.
Вогонь загасили, храм уцілів.
Відомо, що дерев’яну церкву збудували у 1784 році. Повністю перебудували у 1845 році.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2022 в 18:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу у дерев’яному храмі у селі Андріївка під Ізюмом.".