Жителей громады на Харьковщине будут эвакуировать из-за обстрелов — Синегубов
Эвакуация из Купянской громады Харьковской области продолжится из-за постоянных вражеских обстрелов, сообщил в эфире национального телемарафона председатель ОВА Олег Синегубов.
По его словам, заявки на эвакуацию уже подали 28 жителей громады, и в ближайшее время их должны вывезти.
«Нами было принято решение по Купянской громаде проводить эвакуацию и в дальнейшем, поскольку там ситуация сложная. Постоянные обстрелы, в результате которых страдает гражданское население», — отметил Синегубов.
По его словам, под постоянными вражескими обстрелами — города Купянск и Волчанск.
«Разрушаются и в дальнейшем объекты критической инфраструктуры. Вот недавно мы открыли отделение пенсионного фонда, где люди должны были бы получать пенсии и соответствующие начисления, оно на днях было разрушено. Сейчас мы ищем помещение, чтобы возобновить предоставление услуги. Это у нас происходит постоянно. С одной стороны мы стараемся как можно быстрее восстановить электроснабжение в населенных пунктах, в тех же Липцах, однако ежедневно мы имеем там обстрелы, и сегодня ночью так же обстреляли этот населенный пункт», — добавил председатель ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 17:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Эвакуация из Купянской громады Харьковской области продолжится из-за постоянных вражеских обстрелов, сообщил в эфире национального телемарафона председатель ОВА Олег Синегубов.".