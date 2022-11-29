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Жителей громады на Харьковщине будут эвакуировать из-за обстрелов — Синегубов

Происшествия 17:57   29.11.2022
Елена Нагорная
Жителей громады на Харьковщине будут эвакуировать из-за обстрелов — Синегубов

Эвакуация из Купянской громады Харьковской области продолжится из-за постоянных вражеских обстрелов, сообщил в эфире национального телемарафона председатель ОВА Олег Синегубов.

По его словам, заявки на эвакуацию уже подали 28 жителей громады, и в ближайшее время их должны вывезти.

«Нами было принято решение по Купянской громаде проводить эвакуацию и в дальнейшем, поскольку там ситуация сложная. Постоянные обстрелы, в результате которых страдает гражданское население», — отметил Синегубов.

По его словам, под постоянными вражескими обстрелами — города Купянск и Волчанск.

«Разрушаются и в дальнейшем объекты критической инфраструктуры. Вот недавно мы открыли отделение пенсионного фонда, где люди должны были бы получать пенсии и соответствующие начисления, оно на днях было разрушено. Сейчас мы ищем помещение, чтобы возобновить предоставление услуги. Это у нас происходит постоянно. С одной стороны мы стараемся как можно быстрее восстановить электроснабжение в населенных пунктах, в тех же Липцах, однако ежедневно мы имеем там обстрелы, и сегодня ночью так же обстреляли этот населенный пункт», — добавил председатель ХОВА.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 17:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Эвакуация из Купянской громады Харьковской области продолжится из-за постоянных вражеских обстрелов, сообщил в эфире национального телемарафона председатель ОВА Олег Синегубов.".