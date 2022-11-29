На Харьковщине мужчина подорвался на взрывоопасном предмете

Мужчина получил взрывную травму в Изюмском районе, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В Изюмском районе 40-летний мужчина получил взрывную травму, наступив на обочине дороги на взрывоопасный предмет. Состояние пострадавшего среднее», — написал глава ХОВА в telegram.

Он еще раз обратился к жителям региона с просьбой не ходить по лесополосам, обочинам, кустарникам. Пока территория региона полностью не разминирована, это крайне опасно.

Также Синегубов сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки. Обошлось без пострадавших.

Читайте также: Российские оккупанты обстреляли более 10 населенных пунктов на Харьковщине

«Оккупанты продолжают наносить удары по Купянщине. Есть попадания в частные домовладения, гаражи, автомобили, возникли несколько пожаров. К счастью, без пострадавших. В Липецкой громаде Харьковского района в результате обстрела россиян также возник пожар хозяйственной постройки», — отметил глава ХОВА.