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На Харьковщине мужчина подорвался на взрывоопасном предмете

Происшествия 09:04   29.11.2022
Оксана Горун
На Харьковщине мужчина подорвался на взрывоопасном предмете

Мужчина получил взрывную травму в Изюмском районе, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В Изюмском районе 40-летний мужчина получил взрывную травму, наступив на обочине дороги на взрывоопасный предмет. Состояние пострадавшего среднее», — написал глава ХОВА в telegram.

Он еще раз обратился к жителям региона с просьбой не ходить по лесополосам, обочинам, кустарникам. Пока территория региона полностью не разминирована, это крайне опасно.

Также Синегубов сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки. Обошлось без пострадавших.

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    • «Оккупанты продолжают наносить удары по Купянщине. Есть попадания в частные домовладения, гаражи, автомобили, возникли несколько пожаров. К счастью, без пострадавших. В Липецкой громаде Харьковского района в результате обстрела россиян также возник пожар хозяйственной постройки», — отметил глава ХОВА.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 09:04;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина получил взрывную травму в Изюмском районе, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов".