На Харьковщине мужчина подорвался на взрывоопасном предмете
Мужчина получил взрывную травму в Изюмском районе, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«В Изюмском районе 40-летний мужчина получил взрывную травму, наступив на обочине дороги на взрывоопасный предмет. Состояние пострадавшего среднее», — написал глава ХОВА в telegram.
Он еще раз обратился к жителям региона с просьбой не ходить по лесополосам, обочинам, кустарникам. Пока территория региона полностью не разминирована, это крайне опасно.
Также Синегубов сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки. Обошлось без пострадавших.
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«Оккупанты продолжают наносить удары по Купянщине. Есть попадания в частные домовладения, гаражи, автомобили, возникли несколько пожаров. К счастью, без пострадавших. В Липецкой громаде Харьковского района в результате обстрела россиян также возник пожар хозяйственной постройки», — отметил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 09:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина получил взрывную травму в Изюмском районе, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов".