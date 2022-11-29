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На Харківщині чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі

Події 09:04   29.11.2022
Оксана Горун
На Харківщині чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі

Чоловік зазнав вибухової травми в Ізюмському районі, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“В Ізюмському районі 40-річний чоловік отримав вибухову травму, наступивши на узбіччі дороги на вибухонебезпечний предмет. Стан постраждалого середній”, – написав голова ХОВА в телеграмі.

Він ще раз звернувся до жителів регіону з проханням не ходити лісосмугами, узбіччями, чагарниками. Поки територія регіону повністю не розмінована, це дуже небезпечно.

Також Синєгубов повідомив про наслідки обстрілу регіону за добу. Обійшлося без постраждалих.

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    • “Окупанти продовжують завдавати ударів по Куп’янщині. Є попадання у приватні домоволодіння, гаражі, автомобілі, виникли кілька пожеж. На щастя, без постраждалих. У Липецькій громаді Харківського району внаслідок обстрілу росіян також виникла пожежа господарської споруди”, – зазначив голова ХОВА.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2022 в 09:04;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік зазнав вибухової травми в Ізюмському районі, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов".