На Харківщині чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі

Чоловік зазнав вибухової травми в Ізюмському районі, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“В Ізюмському районі 40-річний чоловік отримав вибухову травму, наступивши на узбіччі дороги на вибухонебезпечний предмет. Стан постраждалого середній”, – написав голова ХОВА в телеграмі.

Він ще раз звернувся до жителів регіону з проханням не ходити лісосмугами, узбіччями, чагарниками. Поки територія регіону повністю не розмінована, це дуже небезпечно.

Також Синєгубов повідомив про наслідки обстрілу регіону за добу. Обійшлося без постраждалих.

“Окупанти продовжують завдавати ударів по Куп’янщині. Є попадання у приватні домоволодіння, гаражі, автомобілі, виникли кілька пожеж. На щастя, без постраждалих. У Липецькій громаді Харківського району внаслідок обстрілу росіян також виникла пожежа господарської споруди”, – зазначив голова ХОВА.