На Харківщині чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі
Чоловік зазнав вибухової травми в Ізюмському районі, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
“В Ізюмському районі 40-річний чоловік отримав вибухову травму, наступивши на узбіччі дороги на вибухонебезпечний предмет. Стан постраждалого середній”, – написав голова ХОВА в телеграмі.
Він ще раз звернувся до жителів регіону з проханням не ходити лісосмугами, узбіччями, чагарниками. Поки територія регіону повністю не розмінована, це дуже небезпечно.
Також Синєгубов повідомив про наслідки обстрілу регіону за добу. Обійшлося без постраждалих.
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“Окупанти продовжують завдавати ударів по Куп’янщині. Є попадання у приватні домоволодіння, гаражі, автомобілі, виникли кілька пожеж. На щастя, без постраждалих. У Липецькій громаді Харківського району внаслідок обстрілу росіян також виникла пожежа господарської споруди”, – зазначив голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2022 в 09:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік зазнав вибухової травми в Ізюмському районі, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов".