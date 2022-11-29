Під Харковом на пожежі загинув чоловік

Надзвичайна подія, що коштувала життя людині, сталася під Харковом не через російські обстріли, а через порушення правил безпеки при поводженні з піччю.

Трагедія сталася вночі в Манченках Харківського району. Загинув 74-річний чоловік. Пожежа почалася о 02:51. Її гасили рятувальники 48-ї ДПРЧ.

“Горіли дах житлового будинку та домашні речі. У задимленому коридорі вогнеборці виявили тіло загиблого власника оселі. Площа пожежі склала 50 кв.м. О 04:15 вогонь локалізували. Причина виникнення загоряння порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення”, – повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Через обстріли, за інформацією рятувальників, на Харківщині за добу сталися три пожежі – дві в Куп’янському та одна у Харківському районі області. Там горіли гараж, автомобіль, складське приміщення та господарство. Обійшлося без постраждалих.