Під Харковом на пожежі загинув чоловік
Надзвичайна подія, що коштувала життя людині, сталася під Харковом не через російські обстріли, а через порушення правил безпеки при поводженні з піччю.
Трагедія сталася вночі в Манченках Харківського району. Загинув 74-річний чоловік. Пожежа почалася о 02:51. Її гасили рятувальники 48-ї ДПРЧ.
“Горіли дах житлового будинку та домашні речі. У задимленому коридорі вогнеборці виявили тіло загиблого власника оселі. Площа пожежі склала 50 кв.м. О 04:15 вогонь локалізували. Причина виникнення загоряння порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення”, – повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Через обстріли, за інформацією рятувальників, на Харківщині за добу сталися три пожежі – дві в Куп’янському та одна у Харківському районі області. Там горіли гараж, автомобіль, складське приміщення та господарство. Обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2022 в 08:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Надзвичайна подія, що коштувала життя людині, сталася під Харковом не через російські обстріли, а через порушення правил безпеки при поводженні з піччю".