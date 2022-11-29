Live
  • Вівторок 29.11.2022
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.3
    • 🟢

Під Харковом на пожежі загинув чоловік

Події 08:13   29.11.2022
Оксана Горун
Під Харковом на пожежі загинув чоловік

Надзвичайна подія, що коштувала життя людині, сталася під Харковом не через російські обстріли, а через порушення правил безпеки при поводженні з піччю.

Трагедія сталася вночі в Манченках Харківського району. Загинув 74-річний чоловік. Пожежа почалася о 02:51. Її гасили рятувальники 48-ї ДПРЧ.

“Горіли дах житлового будинку та домашні речі. У задимленому коридорі вогнеборці виявили тіло загиблого власника оселі. Площа пожежі склала 50 кв.м. О 04:15 вогонь локалізували. Причина виникнення загоряння порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення”, – повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Через обстріли, за інформацією рятувальників, на Харківщині за добу сталися три пожежі – дві в Куп’янському та одна у Харківському районі області. Там горіли гараж, автомобіль, складське приміщення та господарство. Обійшлося без постраждалих.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

07:11
Російські окупанти обстріляли понад 10 населених пунктів на Харківщині
18:18
На Харківщині ворог обстріляв Куп’янськ і прикордоння, веде оборону – Генштаб
12:01
На Чугуївщині зруйновані будинки, по Харківському району палили з мінометів
10:20
Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу (фото)
09:14
Росіяни обстріляли Харківщину С-300: пошкоджено будівлю ліцею – Синєгубов

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Під Харковом на пожежі загинув чоловік»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2022 в 08:13;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Надзвичайна подія, що коштувала життя людині, сталася під Харковом не через російські обстріли, а через порушення правил безпеки при поводженні з піччю".