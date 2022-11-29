Под Харьковом на пожаре погиб мужчина
ЧП, стоившее жизни человеку, произошло под Харьковом не из-за российских обстрелов, а из-за нарушения правил безопасности при обращении с печью.
Трагедия случилась ночью в Манченках Харьковского района. Погиб 74-летний мужчина. Пожар начался в 02:51. Его гасили спасатели 48-й ГПСЧ.
«Горели кровля жилого дома и домашние вещи. В задымленном коридоре пожарные обнаружили тело погибшего владельца дома. Площадь пожара составила 50 кв. м. В 04:15 огонь локализовали. Причина возникновения возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Из-за обстрелов, по информации спасателей, на Харьковщине за сутки произошли три пожара — два в Купянском и один в Харьковском районе области. Там горели гараж, автомобиль, складское помещение и хозпостройка. Обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 08:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ЧП, стоившее жизни человеку, произошло под Харьковом не из-за российских обстрелов, а из-за нарушения правил безопасности при обращении с печью".