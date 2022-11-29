Жителів громади на Харківщині евакуйовуватимуть через обстріли – Синєгубов
Евакуація з Куп’янської громади Харківської області продовжиться через постійні ворожі обстріли, повідомив в етері національного телемарафону голова ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, заявки на евакуацію вже подали 28 мешканців громади, і найближчим часом їх мають вивезти.
“Нами було прийнято рішення по Куп’янській громаді проводити евакуацію і надалі, оскільки там ситуація складна. Постійні обстріли, внаслідок яких страждає цивільне населення”, – зазначив Синєгубов.
За його словами, під постійними ворожими обстрілами – міста Куп’янськ та Вовчанськ.
“Руйнуються і надалі об’єкти критичної інфраструктури. От нещодавно ми відкрили відділення пенсійного фонду, де люди б мали отримувати пенсії і відповідні нарахування, воно днями було зруйноване. Зараз ми шукаємо приміщення, щоб відновити надання послуги. Це в нас відбувається постійно. З одного боку ми намагаємося якнайшвидше відновити електропостачання в населених пунктах, у тих же Липцях, однак щодня ми маємо там обстріли і сьогодні вночі так само обстріляли цей населений пункт”, – додав голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2022 в 17:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Евакуація з Куп’янської громади Харківської області продовжиться через постійні ворожі обстріли, повідомив в етері національного телемарафону голова ОВА Олег Синєгубов.".