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Российская армия нанесла ракетный удар по Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:11   30.11.2022
Оксана Горун
Российская армия нанесла ракетный удар по Харьковщине — Генштаб

Под ударом оказалась Ковшаровка Купянского района на Харьковщине, сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

«Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по гражданским объектам населенного пункта Ковшаровка на Харьковщине и города Славянск Донецкой области, совершили 47 авиационных ударов и 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск», — привели данные за сутки в Генштабе.

Продолжились и обстрелы из других видов оружия. Так, на Слобожанском направлении из всего спектра артиллерии уничтожали районы населенных пунктов Высокая Яруга, Стрелечья, Красное, Глубокое, Старица, Огурцово, Гатище, Амбарное, Петро-Ивановка и Двуречное.

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«На Купянском направлении противник обороняется. Совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Первомайское, Орлянское, Кисловка и Табаевка Харьковской области», — проинформировал Генштаб.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 07:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под ударом оказалась Ковшаровка Купянского района на Харьковщине, сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ".