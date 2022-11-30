Російська армія завдала ракетного удару по Харківщині – Генштаб

Під ударом опинилася Ківшарівка Куп’янського району на Харківщині, повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

“Російські окупанти завдали 2 ракетних удари по цивільних об’єктах населеного пункту Ківшарівка на Харківщині та міста Слов’янськ Донецької області, здійснили 47 авіаційних ударів і 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ”, – навели дані за добу в Генштабі.

Продовжились і обстріли з інших видів зброї. Так, на Слобожанському напрямі з усього спектру артилерії знищували райони населених пунктів Висока Яруга, Стрілеча, Красне, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Гатище, Амбарне, Петро-Іванівка та Дворічне.

“На Куп’янському напрямку противник обороняється. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Першотравневе, Орлянське, Кислівка і Табаївка Харківської області”, – поінформував Генштаб.