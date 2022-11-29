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Армія РФ вдарила по Харківщині ракетами – соцмережі

Події 22:27   29.11.2022
Олена Нагорна
Армія РФ вдарила по Харківщині ракетами – соцмережі

Увечері 29 листопада російська армія обстріляла Харківську область ракетами, повідомляють Telegram-канали.

О 22:02 у регіоні було оголошено повітряну тривогу, а за 5 хвилин спостерігачі повідомили про виліт ракет з території Бєлгородської області РФ. Загалом, попередньо, їх було чотири. Щонайменше дві ракети впали у Куп’янському районі Харківщини, повідомили місцеві канали.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2022 в 22:27;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 29 листопада російська армія обстріляла Харківську область ракетами, повідомляють Telegram-канали.".