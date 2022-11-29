Армія РФ вдарила по Харківщині ракетами – соцмережі

Увечері 29 листопада російська армія обстріляла Харківську область ракетами, повідомляють Telegram-канали.

О 22:02 у регіоні було оголошено повітряну тривогу, а за 5 хвилин спостерігачі повідомили про виліт ракет з території Бєлгородської області РФ. Загалом, попередньо, їх було чотири. Щонайменше дві ракети впали у Куп’янському районі Харківщини, повідомили місцеві канали.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.