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Ворог завдав ракетного удару по Куп’янщині та застосував БпЛА біля кордону

Події 18:20   29.11.2022
Елена Нагорная
Ворог завдав ракетного удару по Куп’янщині та застосував БпЛА біля кордону

Протягом доби супротивник завдав ракетного удару по цивільних об’єктах селища Ківшарівка Куп’янського району, а також обстріляв ще щонайменше 15 населених пунктів Харківської області з різного озброєння.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

Зазначається, що у прикордонних районах Бєлгородської області залишаються угруповання російських військ. На Слобожанському напрямку ворог стріляв із танків, мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Зелене, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки та Амбарне. У районах сіл Зелене та Бударки противник застосував ударні безпілотники.

На Куп’янському напрямку окупанти обороняються та обстріляли райони населених пунктів Орлянське, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та Піщане.

“Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в глибині території України”, – додали в Генштабі.

Нагадаємо, вранці 29 листопада голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти продовжують завдавати ударів по Куп’янщині – є влучання у приватні домоволодіння, гаражі, автомобілі, виникло кілька пожеж. На щастя, без постраждалих.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2022 в 18:20;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби супротивник завдав ракетного удару по цивільних об’єктах селища Ківшарівка Куп’янського району, а також обстріляв ще щонайменше 15 населених пунктів Харківської області з різного озброєння.".