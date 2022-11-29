Враг нанес ракетный удар по Купянщине и применил БпЛА у границы — Генштаб

В течение суток противник нанес ракетный удар по гражданским объектам поселка Ковшаровка Купянского района, а также обстрелял еще минимум 15 населенных пунктов Харьковской области из различного вооружения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

Отмечается, что в приграничных районах Белгородской области остаются группировки российских войск. На Слобожанском направлении враг стрелял из танков, минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанск, Бударки и Амбарное. В районах сел Зеленое и Бударки противник применил ударные беспилотники.

На Купянском направлении оккупанты обороняются и обстреляли районы населенных пунктов Орлянское, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Песчаное.

«Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины», — добавили в Генштабе.

Напомним, утром 29 ноября глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты продолжают наносить удары по Купянщине — есть попадания в частные домовладения, гаражи, автомобили, возникло несколько пожаров. К счастью, без пострадавших.