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Враг нанес ракетный удар по Купянщине и применил БпЛА у границы — Генштаб

Происшествия 18:20   29.11.2022
Елена Нагорная
Враг нанес ракетный удар по Купянщине и применил БпЛА у границы — Генштаб

В течение суток противник нанес ракетный удар по гражданским объектам поселка Ковшаровка Купянского района, а также обстрелял еще минимум 15 населенных пунктов Харьковской области из различного вооружения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

Отмечается, что в приграничных районах Белгородской области остаются группировки российских войск. На Слобожанском направлении враг стрелял из танков, минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанск, Бударки и Амбарное. В районах сел Зеленое и Бударки противник применил ударные беспилотники.

На Купянском направлении оккупанты обороняются и обстреляли районы населенных пунктов Орлянское, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Песчаное.

«Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины», — добавили в Генштабе.

Напомним, утром 29 ноября глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты продолжают наносить удары по Купянщине — есть попадания в частные домовладения, гаражи, автомобили, возникло несколько пожаров. К счастью, без пострадавших.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 18:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток противник нанес ракетный удар по гражданским объектам поселка Ковшаровка Купянского района, а также обстрелял еще минимум 15 населенных пунктов Харьковской области из различного вооружения.".