Армия РФ ударила по Харьковщине ракетами — соцсети

Вечером 29 ноября российская армия обстреляла Харьковскую область ракетами, сообщают Telegram-каналы.

В 22:02 в регионе была объявлена воздушная тревога, а спустя 5 минут наблюдатели сообщили о вылете ракет с территории Белгородской области РФ. Всего, предварительно, их было четыре. Минимум две ракеты упали в Купянском районе Харьковщины, сообщили местные каналы.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.