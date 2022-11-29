Армия РФ ударила по Харьковщине ракетами — соцсети
Фото: Вадим Беликов
Вечером 29 ноября российская армия обстреляла Харьковскую область ракетами, сообщают Telegram-каналы.
В 22:02 в регионе была объявлена воздушная тревога, а спустя 5 минут наблюдатели сообщили о вылете ракет с территории Белгородской области РФ. Всего, предварительно, их было четыре. Минимум две ракеты упали в Купянском районе Харьковщины, сообщили местные каналы.
Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2022 в 22:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 29 ноября российская армия обстреляла Харьковскую область ракетами, сообщают Telegram-каналы.".