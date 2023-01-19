Live
  • Четверг 19.01.2023
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.59
    • 🔴

Харьковский биатлонист стал призером Всемирной зимней универсиады

Спорт 11:35   19.01.2023
Оксана Горун
Харьковский биатлонист стал призером Всемирной зимней универсиады Фото: ХОВА

Биатлонист из Харькова Степан Кинаш завоевал бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете.

«Харьковчанин Степан Кинаш вместе с представительницей Львовской области Юлией Городней завоевали бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете по биатлону в рамках Всемирной зимней универсиды-2023», — сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.

Юлия Городная «настреляла» один штрафной круг. А Степан Кинаш после своей заключительной стрельбы вышел на дистанцию вторым. На трассе он уступил только представителю сборной Франции, сообщили подробности в ХОВА.

Соревнования проходят в Лейк-Плэсид в США. Медаль, которую добыли харьковчанин и львовянка стала первой для Украины на Универсиаде этого года.

Читайте также: Отпрашиваются с фронта и бегают по улицам: как выживает спорт на Харьковщине

Харьковский биатлонист соревнуется и в других дисциплинах. В короткой индивидуальной гонке Степан Кинаш финишировал пятым.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

19:59
Харківська спортсменка пустить із молотка чемпіонську медаль, щоб підтримати волонтерів
16:55
Харьковская лыжница завоевала еще одну медаль Паралимпиады
15:17
Украинские паралимпийцы завоевали семь наград в первый день игр в Пекине
14:25
Олимпиада — 2022. Украина завоевала первую медаль
17:17
Капитан сборной Украины по биатлону показал fair-play (фото)

  • Категории: Спорт, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Харьковский биатлонист стал призером Всемирной зимней универсиады»; из категории Спорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 11:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Биатлонист из Харькова Степан Кинаш завоевал бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете".