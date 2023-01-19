Харьковский биатлонист стал призером Всемирной зимней универсиады

Биатлонист из Харькова Степан Кинаш завоевал бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете.

«Харьковчанин Степан Кинаш вместе с представительницей Львовской области Юлией Городней завоевали бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете по биатлону в рамках Всемирной зимней универсиды-2023», — сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.

Юлия Городная «настреляла» один штрафной круг. А Степан Кинаш после своей заключительной стрельбы вышел на дистанцию вторым. На трассе он уступил только представителю сборной Франции, сообщили подробности в ХОВА.

Соревнования проходят в Лейк-Плэсид в США. Медаль, которую добыли харьковчанин и львовянка стала первой для Украины на Универсиаде этого года.

Харьковский биатлонист соревнуется и в других дисциплинах. В короткой индивидуальной гонке Степан Кинаш финишировал пятым.