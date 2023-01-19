Харьковский биатлонист стал призером Всемирной зимней универсиады
Биатлонист из Харькова Степан Кинаш завоевал бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете.
«Харьковчанин Степан Кинаш вместе с представительницей Львовской области Юлией Городней завоевали бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете по биатлону в рамках Всемирной зимней универсиды-2023», — сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.
Юлия Городная «настреляла» один штрафной круг. А Степан Кинаш после своей заключительной стрельбы вышел на дистанцию вторым. На трассе он уступил только представителю сборной Франции, сообщили подробности в ХОВА.
Соревнования проходят в Лейк-Плэсид в США. Медаль, которую добыли харьковчанин и львовянка стала первой для Украины на Универсиаде этого года.
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Харьковский биатлонист соревнуется и в других дисциплинах. В короткой индивидуальной гонке Степан Кинаш финишировал пятым.
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- • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 11:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Биатлонист из Харькова Степан Кинаш завоевал бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете".