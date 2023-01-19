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Харківський біатлоніст став призером Усесвітньої зимової універсіади

Спорт 11:35   19.01.2023
Оксана Горун
Харківський біатлоніст став призером Усесвітньої зимової універсіади

Біатлоніст із Харкова Степан Кінаш завоював бронзову медаль у одиночній змішаній естафеті.

“Харків’янин Степан Кінаш разом з представницею Львівської області Юлією Городнею вибороли бронзову медаль в одиночній змішаній естафеті з біатлону в рамках Всесвітньої зимової универсіди-2023”, – повідомила пресслужба Харківської ОВА.

Юлія Городня “настріляла” один штрафний круг. А Степан Кінаш після своєї заключної стрілянини вийшов на дистанцію другим. На трасі він поступився лише представнику збірної Франції, повідомили подробиці в ХОВА.

Змагання відбуваються в Лейк-Плесід у США. Медаль, яку видобули харків’янин та львів’янка, стала першою для України на Універсіаді цього року.

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Харківський біатлоніст змагається й із інших дисциплін. У коротких індивідуальних перегонах Степан Кінаш фінішував п’ятим.

Автор: Оксана Горун

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 11:35;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Біатлоніст із Харкова Степан Кінаш завоював бронзову медаль у одиночній змішаній естафеті".