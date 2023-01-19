Харківський біатлоніст став призером Усесвітньої зимової універсіади

Біатлоніст із Харкова Степан Кінаш завоював бронзову медаль у одиночній змішаній естафеті.

“Харків’янин Степан Кінаш разом з представницею Львівської області Юлією Городнею вибороли бронзову медаль в одиночній змішаній естафеті з біатлону в рамках Всесвітньої зимової универсіди-2023”, – повідомила пресслужба Харківської ОВА.

Юлія Городня “настріляла” один штрафний круг. А Степан Кінаш після своєї заключної стрілянини вийшов на дистанцію другим. На трасі він поступився лише представнику збірної Франції, повідомили подробиці в ХОВА.

Змагання відбуваються в Лейк-Плесід у США. Медаль, яку видобули харків’янин та львів’янка, стала першою для України на Універсіаді цього року.

Харківський біатлоніст змагається й із інших дисциплін. У коротких індивідуальних перегонах Степан Кінаш фінішував п’ятим.