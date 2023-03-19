В Харькове демонстрируют картины, уцелевшие после «прилета» «Града» в квартиру

В Харькове открылась выставка «С Украиной в сердце». Автор работ — инженер Сергей Хлюпин, для которого рисование — хобби.

В экспозиции картин Сергея Хлюпина — портреты, виды, натюрморты, среди которых «Украинский боевой борщ» и «Саломания».

«В марте в комнату художника влетел вражеский снаряд от «Града», который ранил, разрушил квартиру. Пожара не произошло, все жители остались живы, картинки сохранились. Часть рисунков представлена на выставке», — сообщила пресс-служба Харьковского облсовета.

Сам художник, представляя свои работы, подчеркнул: «Боевой дух украинских воинов поражает и вдохновляет! Как счастливы мы были и как гордились нашими ребятами, когда ВСУ освобождали Харьков. В сердце молитва: Святой Боже, Ангелы Небесные, храните наших защитников! Каждого! Днем и ночью!»

Выставка проходит в большом зале Информационно-выставочного центра «Бузок» в Харькове (ул. Сумская, 25). Она открылась 18 марта и продлится до 26-го.