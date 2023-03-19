У Харкові демонструють картини, що вціліли після “прильоту” “Града” у квартиру

У Харкові відкрилася виставка “З Україною в серці”. Автор робіт – інженер Сергій Хлюпін, для якого малювання – хобі.

В експозиції картин Сергія Хлюпіна – портрети, краєвиди, натюрморти, серед яких “Український бойовий борщ” та “Саломанія”.

“У березні у кімнату художника влетів ворожий снаряд від “Граду”, який поранив, зруйнував квартиру. Пожежі не сталось, усі мешканці залишились живими, малюнки збереглися. Частина тих малюнків представлена на виставці”, – повідомила пресслужба Харківської облради.

Сам художник, представляючи свої роботи, наголосив: “Бойовий дух українських воїнів вражає та надихає! Які щасливі ми були і як пишалися нашими хлопцями, коли ЗСУ звільняли Харків. У серці молитва: Святий Боже, Ангели Небесні, бережіть наших захисників! Кожного! Вдень та вночі!”

Виставка відбувається у великій залі Інформаційно-виставкового центру “Бузок” у Харкові (вул. Сумська, 25). Вона відкрилася 18 березня та триватиме до 26-го.