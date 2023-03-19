У Харкові демонструють картини, що вціліли після “прильоту” “Града” у квартиру
У Харкові відкрилася виставка “З Україною в серці”. Автор робіт – інженер Сергій Хлюпін, для якого малювання – хобі.
В експозиції картин Сергія Хлюпіна – портрети, краєвиди, натюрморти, серед яких “Український бойовий борщ” та “Саломанія”.
“У березні у кімнату художника влетів ворожий снаряд від “Граду”, який поранив, зруйнував квартиру. Пожежі не сталось, усі мешканці залишились живими, малюнки збереглися. Частина тих малюнків представлена на виставці”, – повідомила пресслужба Харківської облради.
Сам художник, представляючи свої роботи, наголосив: “Бойовий дух українських воїнів вражає та надихає! Які щасливі ми були і як пишалися нашими хлопцями, коли ЗСУ звільняли Харків. У серці молитва: Святий Боже, Ангели Небесні, бережіть наших захисників! Кожного! Вдень та вночі!”
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Виставка відбувається у великій залі Інформаційно-виставкового центру “Бузок” у Харкові (вул. Сумська, 25). Вона відкрилася 18 березня та триватиме до 26-го.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2023 в 12:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відкрилася виставка “З Україною в серці”. Автор робіт – інженер Сергій Хлюпін, для якого малювання – хобі".