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У Харкові демонструють картини, що вціліли після “прильоту” “Града” у квартиру

Анонси 12:26   19.03.2023
Оксана Горун
У Харкові демонструють картини, що вціліли після “прильоту” “Града” у квартиру

У Харкові відкрилася виставка “З Україною в серці”. Автор робіт – інженер Сергій Хлюпін, для якого малювання – хобі.

В експозиції картин Сергія Хлюпіна – портрети, краєвиди, натюрморти, серед яких “Український бойовий борщ” та “Саломанія”.

“У березні у кімнату художника влетів ворожий снаряд від “Граду”, який поранив, зруйнував квартиру. Пожежі не сталось, усі мешканці залишились живими, малюнки збереглися. Частина тих малюнків представлена на виставці”, – повідомила пресслужба Харківської облради.

Сам художник, представляючи свої роботи, наголосив: “Бойовий дух українських воїнів вражає та надихає! Які щасливі ми були і як пишалися нашими хлопцями, коли ЗСУ звільняли Харків. У серці молитва: Святий Боже, Ангели Небесні, бережіть наших захисників! Кожного! Вдень та вночі!”

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Виставка відбувається у великій залі Інформаційно-виставкового центру “Бузок” у Харкові (вул. Сумська, 25). Вона відкрилася 18 березня та триватиме до 26-го.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Анонси, Культура, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2023 в 12:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відкрилася виставка “З Україною в серці”. Автор робіт – інженер Сергій Хлюпін, для якого малювання – хобі".