“Хронологія війни”: у Харкові відкрилася виставка робіт Стремоусова (фото)

23 лютого у харківському ТРЦ “Французький бульвар” відкрилася виставка “Хронологія війни”, присвячена річниці початку повномасштабного вторгнення. На ній представив свої роботи молодий художник із Солоницівської громади Максим Стремоусов.

Максим Стремоусов зазначив, що створював ілюстрації з перших днів війни та напередодні річниці початку повномасштабного вторгнення усвідомив необхідність показати свої роботи, передає пресслужба Харківської облради.

“Наш художник – молода людина із Солоницівської громади Максим Стремоусов – запропонував створити таку експозицію з метою візуалізації подій вторгнення через різні символи, предмети та культурні коди для всебічної демонстрації болю та жахіть, що відбулися та тривають донині”, – коментує організатор заходу, керівник Харківського обласного центру молоді Юрій Трачук.

У Харкові виставка триватиме кілька днів, після чого роботи експонуватимуть у громадах області.



Фото: Харківська облрада