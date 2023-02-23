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«Хронология войны»: в Харькове открылась выставка работ Стремоусова (фото)

Культура 23:31   23.02.2023
Елена Нагорная
«Хронология войны»: в Харькове открылась выставка работ Стремоусова (фото) Фото: Харьковский облсовет

23 февраля в харьковском ТРЦ «Французский бульвар» открылась выставка «Хронология войны», посвященная годовщине начала полномасштабного вторжения. На ней представил свои работы молодой художник из Солоницевской громады Максим Стремоусов.

Максим Стремоусов отметил, что создавал иллюстрации с первых дней войны и накануне годовщины начала полномасштабного вторжения осознал необходимость показать свои работы, передает пресс-служба Харьковского облсовета.

«Наш художник — молодой человек из Солоницевской громады Максим Стремоусов — предложил создать такую экспозицию с целью визуализации событий вторжения через различные символы, предметы и культурные коды для всесторонней демонстрации боли и ужасов, которые произошли и продолжаются по сей день», — комментирует организатор мероприятия, руководитель Харьковского областного центра молодежи Юрий Трачук.

В Харькове выставка продлится несколько дней, после чего работы будут экспонировать в громадах области.


Фото: Харьковский облсовет

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Культура, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 23:31;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 февраля в харьковском ТРЦ «Французский бульвар» открылась выставка «Хронология войны», посвященная годовщине начала полномасштабного вторжения. На ней представил свои работы молодой художник из Солоницевской громады Максим Стремоусов.".