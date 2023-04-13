Торжественный выпуск белок и птиц состоялся в экопарке под Харьковом (видео)

В харьковском экопарке провели традиционную весеннюю акцию. Работники выпустили на волю белок и птиц, которых спасли ранее.

“Этих птиц спасали от браконьеров, выкупали, собирали травмированных со всей Украины, выкармливали и реабилитировали, чтобы весной выпустить на волю”, — рассказали в пресс-службе экопарка.

В природу вернули более тысячи фазанов, дубоносов, щеглов, чижей, снегирей и других птиц.

“Они смогут создать семьи, вырастить птенцов, и мы очень надеемся, хотя бы частично компенсировать тот огромный ущерб, который наносит война”, — добавили в пресс-службе.

Видео: харьковский экопарк

Напомним, в экопарке под Харьковом 1 июня анонсировали открытие первой локации «Долина альпак». Это относительно небольшая территория, которая ко Дню защиты детей будет разминирована и ее посещение будет полностью безопасным, утверждают в пресс-службе экопарка.

В середине марта харьковчан и гостей города призвали не посещать экопарк этой весной, так как его территория нуждается в масштабных работах по разминированию.