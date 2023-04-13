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Торжественный выпуск белок и птиц состоялся в экопарке под Харьковом (видео)

Общество 13:28   13.04.2023
Елена Нагорная
Торжественный выпуск белок и птиц состоялся в экопарке под Харьковом (видео)

В харьковском экопарке провели традиционную весеннюю акцию. Работники выпустили на волю белок и птиц, которых спасли ранее.

“Этих птиц спасали от браконьеров, выкупали, собирали травмированных со всей Украины, выкармливали и реабилитировали, чтобы весной выпустить на волю”, — рассказали в пресс-службе экопарка.

В природу вернули более тысячи фазанов, дубоносов, щеглов, чижей, снегирей и других птиц.

“Они смогут создать семьи, вырастить птенцов, и мы очень надеемся, хотя бы частично компенсировать тот огромный ущерб, который наносит война”, — добавили в пресс-службе.

Видео: харьковский экопарк

Напомним, в экопарке под Харьковом 1 июня анонсировали открытие первой локации «Долина альпак». Это относительно небольшая территория, которая ко Дню защиты детей будет разминирована и ее посещение будет полностью безопасным, утверждают в пресс-службе экопарка.

В середине марта харьковчан и гостей города призвали не посещать экопарк этой весной, так как его территория нуждается в масштабных работах по разминированию.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 13:28;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском экопарке провели традиционную весеннюю акцию. Работники выпустили на волю белок и птиц, которых спасли ранее.".