Торжественный выпуск белок и птиц состоялся в экопарке под Харьковом (видео)
В харьковском экопарке провели традиционную весеннюю акцию. Работники выпустили на волю белок и птиц, которых спасли ранее.
“Этих птиц спасали от браконьеров, выкупали, собирали травмированных со всей Украины, выкармливали и реабилитировали, чтобы весной выпустить на волю”, — рассказали в пресс-службе экопарка.
В природу вернули более тысячи фазанов, дубоносов, щеглов, чижей, снегирей и других птиц.
“Они смогут создать семьи, вырастить птенцов, и мы очень надеемся, хотя бы частично компенсировать тот огромный ущерб, который наносит война”, — добавили в пресс-службе.
Видео: харьковский экопарк
Напомним, в экопарке под Харьковом 1 июня анонсировали открытие первой локации «Долина альпак». Это относительно небольшая территория, которая ко Дню защиты детей будет разминирована и ее посещение будет полностью безопасным, утверждают в пресс-службе экопарка.
В середине марта харьковчан и гостей города призвали не посещать экопарк этой весной, так как его территория нуждается в масштабных работах по разминированию.
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 13:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском экопарке провели традиционную весеннюю акцию. Работники выпустили на волю белок и птиц, которых спасли ранее.".