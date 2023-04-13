Урочистий випуск білок і птахів відбувся в екопарку під Харковом (відео)

У харківському екопарку провели традиційну весняну акцію. Працівники випустили на волю білок та птахів, яких врятували раніше.

“Цих птахів рятували від браконьєрів, викуповували, збирали травмованих з усієї України, вигодовували та реабілітували, щоб навесні випустити на волю”, – розповіли у пресслужбі екопарку.

У природу повернули понад тисячу фазанів, дубоносів, щиглів, чижів, снігурів та інших птахів.

“Вони зможуть створити сім’ї, виростити пташенят, і ми дуже сподіваємося, хоча б частково компенсувати ту величезну шкоду, яку завдає війна”, – додали в пресслужбі.

Відео: харківський екопарк

Нагадаємо, в екопарку під Харковом 1 червня анонсували відкриття першої локації “Долина альпак”. Це відносно невелика територія, яка до Дня захисту дітей буде розмінована та її відвідування буде повністю безпечним, стверджують у пресслужбі екопарку.

У середині березня харків’ян та гостей міста закликали не відвідувати екопарк цієї весни, оскільки його територія потребує масштабних робіт з розмінування.