Защитники из харьковской 92-й ОМБр поздравляют с Днем Конституции (видео)

92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется на Харьковщине, записала видео ко Дню Конституции Украины. На нем военные цитируют статьи основного закона.

«Мы бьемся за то, чему нет цены во всем мире, — за Родину!» — пишут защитники в Facebook.

Видео: 92-я ОМБр

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