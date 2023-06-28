Защитники из харьковской 92-й ОМБр поздравляют с Днем Конституции (видео)
92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется на Харьковщине, записала видео ко Дню Конституции Украины. На нем военные цитируют статьи основного закона.
«Мы бьемся за то, чему нет цены во всем мире, — за Родину!» — пишут защитники в Facebook.
Видео: 92-я ОМБр
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 21:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется на Харьковщине, записала видео ко Дню Конституции Украины. На нем военные цитируют статьи основного закона.".