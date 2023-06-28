Захисники з харківської 92-ї ОМБр вітають із Днем Конституції (відео)
92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, записала відео до Дня Конституції України. На ньому військові цитують статті основного закону.
“Ми б’ємось за те, чому нема ціни в усьому світі, – за Батьківщину!” – пишуть захисники у фейсбуці.
Відео: 92-га ОМБр
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 21:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, записала відео до Дня Конституції України. На ньому військові цитують статті основного закону.".