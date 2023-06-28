Live
  • Середа 28.06.2023
    • Харків
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.02
    • 🟢

Захисники з харківської 92-ї ОМБр вітають із Днем Конституції (відео)

Суспільство 21:01   28.06.2023
Олена Нагорна
Захисники з харківської 92-ї ОМБр вітають із Днем Конституції (відео)

92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, записала відео до Дня Конституції України. На ньому військові цитують статті основного закону.

“Ми б’ємось за те, чому нема ціни в усьому світі, – за Батьківщину!” пишуть захисники у фейсбуці.

Відео: 92-га ОМБр

Читайте також: У Харкові встановили меморіальну дошку одному із творців Конституції

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Нацкомісія рекомендує перейменувати на Харківщині два міста та сотню сіл
Нацкомісія рекомендує перейменувати на Харківщині два міста та сотню сіл
28.06.2023
Під Ізюмом знайшли підступні міни, що вибухають при зусиллі від 5 кг (відео)
Під Ізюмом знайшли підступні міни, що вибухають при зусиллі від 5 кг (відео)
28.06.2023
“Дуже важливу” дорогу ремонтують під Харковом – Синєгубов (фото)
“Дуже важливу” дорогу ремонтують під Харковом – Синєгубов (фото)
28.06.2023
РФ завдала авіаудару в районі Руської Лозової під Харковом – Генштаб
РФ завдала авіаудару в районі Руської Лозової під Харковом – Генштаб
28.06.2023
Ошукав 15 осіб. Харків’янин обіцяв вивезти речі з зони бойових дій
Ошукав 15 осіб. Харків’янин обіцяв вивезти речі з зони бойових дій
28.06.2023
Завтра у Харкові на Салтівці не ходитимуть трамваї
Завтра у Харкові на Салтівці не ходитимуть трамваї
28.06.2023

Новини за темою:

21:01
Захисники з харківської 92-ї ОМБр вітають із Днем Конституції (відео)
20:35
У харківській галереї творчо відзначили День Конституції (фото)
20:07
Море – як реабілітація: дітей з Харківщини відправили до Болгарії (фото)
19:36
Як стати волонтером: у Харкові відкривається безкоштовна школа
19:00
РФ завдала авіаудару в районі Руської Лозової під Харковом – Генштаб

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Захисники з харківської 92-ї ОМБр вітають із Днем Конституції (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 21:01;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "92-га окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка, що базується на Харківщині, записала відео до Дня Конституції України. На ньому військові цитують статті основного закону.".