В Харькове готовят «пункти незламності»
В городе Харьков разворачивают «пункти незламності», которые будут обеспечены всем необходимым, рассказали в Харьковском горсовете.
Об этом сегодня, 27 сентября, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета сообщил мэр Игорь Терехов.
«В «пунктах несгибаемости» будут продукты, медикаменты, топливо для генераторов», — отметил мэр.
Также Игорь Терехов подчеркнул, что все коммунальные предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города, проделали большой объем работы в рамках подготовки к отопительному сезону.
«Все будет зависеть не только от нас, но и от интенсивности обстрелов, от того, как нам удастся защитить и сохранить критическую инфраструктуру. Проводится серьезная работа, и мы не останавливаемс», — подчеркнул городской голова.
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 14:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Харьков разворачивают «пункти незламності», которые будут обеспечены всем необходимым, рассказали в Харьковском горсовете.".