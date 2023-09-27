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В Харькове готовят «пункти незламності»

Общество 14:49   27.09.2023
Виктория Яковенко
В Харькове готовят «пункти незламності» Фото: Харьковский горсовет

В городе Харьков разворачивают «пункти незламності», которые будут обеспечены всем необходимым, рассказали в Харьковском горсовете.

Об этом сегодня, 27 сентября, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета сообщил мэр Игорь Терехов.

«В «пунктах несгибаемости» будут продукты, медикаменты, топливо для генераторов», — отметил мэр.

Также Игорь Терехов подчеркнул, что все коммунальные предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города, проделали большой объем работы в рамках подготовки к отопительному сезону.

«Все будет зависеть не только от нас, но и от интенсивности обстрелов, от того, как нам удастся защитить и сохранить критическую инфраструктуру. Проводится серьезная работа, и мы не останавливаемс», — подчеркнул городской голова.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 14:49;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Харьков разворачивают «пункти незламності», которые будут обеспечены всем необходимым, рассказали в Харьковском горсовете.".