В Харькове готовят «пункти незламності»

В городе Харьков разворачивают «пункти незламності», которые будут обеспечены всем необходимым, рассказали в Харьковском горсовете.

Об этом сегодня, 27 сентября, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета сообщил мэр Игорь Терехов.

«В «пунктах несгибаемости» будут продукты, медикаменты, топливо для генераторов», — отметил мэр.

Также Игорь Терехов подчеркнул, что все коммунальные предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города, проделали большой объем работы в рамках подготовки к отопительному сезону.

«Все будет зависеть не только от нас, но и от интенсивности обстрелов, от того, как нам удастся защитить и сохранить критическую инфраструктуру. Проводится серьезная работа, и мы не останавливаемс», — подчеркнул городской голова.