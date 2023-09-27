У Харкові готують «пункти незламності»

У місті Харкові розгортають «пункти незламності», які будуть забезпечені всім необхідним, розповіли у Харківській міськраді.

Про це сьогодні, 27 вересня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради повідомив міський голова Ігор Терехов.

«У «пунктах незламності» будуть продукти, медикаменти, паливо для генераторів», – зазначив мер.

Також Ігор Терехов наголосив, що всі комунальні підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, зробили великий обсяг роботи в рамках підготовки до опалювального сезону.

«Все залежатиме не лише від нас, а й від інтенсивності обстрілів, від того, як нам вдасться захистити та зберегти критичну інфраструктуру. Проводиться серйозна робота, і ми не зупиняємося», – наголосив міський голова.

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