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У Харкові готують «пункти незламності»

Суспільство 14:49   27.09.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові готують «пункти незламності» Фото: Харківська міськрада

У місті Харкові розгортають «пункти незламності», які будуть забезпечені всім необхідним, розповіли у Харківській міськраді.

Про це сьогодні, 27 вересня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради повідомив міський голова Ігор Терехов.

«У «пунктах незламності» будуть продукти, медикаменти, паливо для генераторів», – зазначив мер.

Також Ігор Терехов наголосив, що всі комунальні підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, зробили великий обсяг роботи в рамках підготовки до опалювального сезону.

«Все залежатиме не лише від нас, а й від інтенсивності обстрілів, від того, як нам вдасться захистити та зберегти критичну інфраструктуру. Проводиться серйозна робота, і ми не зупиняємося», – наголосив міський голова.

Читайте також: Пункти незламності Харківщини почали готувати до зими

Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Харкові розгортають «пункти незламності», які будуть забезпечені всім необхідним, розповіли у Харківській міськраді.".