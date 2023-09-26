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Пункти незламності Харківщини почали готувати до зими

Суспільство 18:53   26.09.2023
Олена Нагорна
Пункти незламності Харківщини почали готувати до зими

Загалом у Харківській області нараховується 922 Пункти незламності, які забезпечені електрогенераторами та засобами автономного опалення. Пів тисячі пунктів функціонували й у теплу пору року.

Про це начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив за підсумками апаратної наради та зазначив, що пункти напередодні зими готують “до можливого використання”. Наразі їх перевіряють на дотримання пожежної безпеки.

“Оптоволоконним підключенням до інтернету забезпечено 538 пунктів. Тривають роботи з підключення ще 26. Є потреба у забезпеченні 54 пунктів станціями Starlink у Куп’янському районі”, – розповів Синєгубов.

Як додали у пресслужбі ХОВА, всі пункти мають бути укомплектовані та готові розпочати роботу вже 1 жовтня.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2023 в 18:53;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом у Харківській області нараховується 922 Пункти незламності, які забезпечені електрогенераторами та засобами автономного опалення. Пів тисячі пунктів функціонували й у теплу пору року.".