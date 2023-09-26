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«Пункти незламності» Харьковщины начали готовить к зиме

Общество 18:53   26.09.2023
Елена Нагорная
«Пункти незламності» Харьковщины начали готовить к зиме Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Всего в Харьковской области насчитывается 922 «Пункти незламності», которые обеспечены электрогенераторами и средствами автономного отопления. Полтысячи пунктов функционировали и в теплое время года.

Об этом начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил по итогам аппаратного совещания и отметил, что пункты накануне зимы готовят «к возможному использованию». Сейчас их проверяют на соблюдение пожарной безопасности.

«Оптоволоконным подключением к интернету обеспечены 538 пунктов. Продолжаются работы по подключению еще 26. Есть потребность в обеспечении 54 пунктов станциями Starlink в Купянском районе», — рассказал Синегубов.

Как добавили в пресс-службе ХОВА, все пункты должны быть укомплектованы и готовы начать работу уже 1 октября.

Читайте также: «Зима будет тяжелой» – Синегубов сообщил, готова ли Харьковщина к пуску тепла

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 сентября 2023 в 18:53;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего в Харьковской области насчитывается 922 «Пункти незламності», которые обеспечены электрогенераторами и средствами автономного отопления. Полтысячи пунктов функционировали и в теплое время года.".