По Харьковщине ударили двумя «искандерами» — прокуратура (фото)
Удар по зданию пожарной части в Изюме ночью нанесли «искандерами», сообщили в прокуратуре. Там также уточнили время удара и опубликовали дневные фото с места.
«По данным следствия, 26 октября примерно в 23:30 российские военные обстреляли Изюм. Предварительно удар был двумя ракетами типа «Искандер». Повреждено здание пожарно-спасательного подразделения ГСЧС и ряд жилых домов. Получили ранения восемь спасателей», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Досудебное расследование ведут по факту нарушения законов и обычаев войны. На месте следователи и прокуроры документируют последствия российской атаки.
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Ранее в ГСЧС сообщили, что в момент ракетного удара спасатели были на своих местах. Что было раньше — удар или предупреждение о воздушной тревоге, еще разбираются (тревога на Харьковщине прозвучала как раз в 23:30). Вся спасательная техника, которая была в здании, повреждена. Для тушения пожаров в Изюме пока что будут привлекать технику из соседних населенных пунктов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Изюм, искандер, пожарная часть, прокуратура, ракетний удар;
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 10:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удар по зданию пожарной части в Изюме ночью нанесли «искандерами», сообщили в прокуратуре. Там также уточнили время удара и опубликовали дневные фото с места".