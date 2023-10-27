По Харьковщине ударили двумя «искандерами» — прокуратура (фото)

Удар по зданию пожарной части в Изюме ночью нанесли «искандерами», сообщили в прокуратуре. Там также уточнили время удара и опубликовали дневные фото с места.

«По данным следствия, 26 октября примерно в 23:30 российские военные обстреляли Изюм. Предварительно удар был двумя ракетами типа «Искандер». Повреждено здание пожарно-спасательного подразделения ГСЧС и ряд жилых домов. Получили ранения восемь спасателей», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Досудебное расследование ведут по факту нарушения законов и обычаев войны. На месте следователи и прокуроры документируют последствия российской атаки.

Ранее в ГСЧС сообщили, что в момент ракетного удара спасатели были на своих местах. Что было раньше — удар или предупреждение о воздушной тревоге, еще разбираются (тревога на Харьковщине прозвучала как раз в 23:30). Вся спасательная техника, которая была в здании, повреждена. Для тушения пожаров в Изюме пока что будут привлекать технику из соседних населенных пунктов.