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По Харьковщине ударили двумя «искандерами» — прокуратура (фото)

Происшествия 10:31   27.10.2023
Оксана Горун
По Харьковщине ударили двумя «искандерами» — прокуратура (фото)

Удар по зданию пожарной части в Изюме ночью нанесли «искандерами», сообщили в прокуратуре. Там также уточнили время удара и опубликовали дневные фото с места.

«По данным следствия, 26 октября примерно в 23:30 российские военные обстреляли Изюм. Предварительно удар был двумя ракетами типа «Искандер». Повреждено здание пожарно-спасательного подразделения ГСЧС и ряд жилых домов. Получили ранения восемь спасателей», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Последствия ракетного удара по пожарной части в Изюме 26 октября 2023 4

Досудебное расследование ведут по факту нарушения законов и обычаев войны. На месте следователи и прокуроры документируют последствия российской атаки.

Последствия ракетного удара по пожарной части в Изюме 26 октября 2023 2

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Последствия ракетного удара по пожарной части в Изюме 26 октября 2023 6

Ранее в ГСЧС сообщили, что в момент ракетного удара спасатели были на своих местах. Что было раньше — удар или предупреждение о воздушной тревоге, еще разбираются (тревога на Харьковщине прозвучала как раз в 23:30). Вся спасательная техника, которая была в здании, повреждена. Для тушения пожаров в Изюме пока что будут привлекать технику из соседних населенных пунктов.

Последствия ракетного удара по пожарной части в Изюме 26 октября 2023 8

Последствия ракетного удара по пожарной части в Изюме 26 октября 2023 7

Последствия ракетного удара по пожарной части в Изюме 26 октября 2023

Последствия ракетного удара по пожарной части в Изюме 26 октября 2023 5

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 10:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удар по зданию пожарной части в Изюме ночью нанесли «искандерами», сообщили в прокуратуре. Там также уточнили время удара и опубликовали дневные фото с места".