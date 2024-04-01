Пожарная часть в Казачьей Лопани разрушена авиабомбой: как будет работать ГСЧС
В ночь на 1 апреля военные РФ авиабомбой разрушили пожарно-спасательную часть в поселке Казачья Лопань, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
«Повреждены транспортные средства наших спасателей, перебита газификация, электроснабжение в поселок, но наши коммунальные службы уже восстановили газоснабжение полностью в населенном пункте. Сейчас работают энергетики. К счастью, обошлось без жертв, также в результате этого взрыва пострадали частные дома — разрушены крыши, выбиты окна», — рассказал глава громады.
Он отметил, что оккупанты постоянно наносят удары по гражданской инфраструктуре, как, например, по больнице или многоэтажках.
«В российских пабликах они всегда пишут, что в этих объектах находились или наемники, или военные ВСУ. Хотя никаких военных именно в этих объектах нет. В подразделении ГСЧС были только наши спасатели, но вижу, что россияне снова распространяют информацию о том, что якобы они там уничтожили каких-то наемников, которые воюют на территории Украины», — сказал Задоренко.
По его данным, сейчас в Казачьей Лопани живет около 1400 человек. После того как враг начал наносить авиаудары, жители центральных улиц поселка выехали на более безопасные территории. Ближайшая пожарно-спасательная станция находится в городе Дергачи, в 20 километрах от Казачьей Лопани.
«Принимается решение, чтобы забить OSB, позакрывать контуры окон разрушенного здания. Будем смотреть, будет ли возможность в одном из корпусов все же одну хотя бы машину спасательную оставлять с нарядом в Казачьей Лопани. Потому что часто наносят удары, горят дома и надо оперативно выезжать спасать человеческое жилье», — добавил Задоренко.
Напомним, об ударе по приграничному населенному пункту на Харьковщине и разрушении здания пожарно-спасательного подразделения ранее сообщали в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиабомба, ГСЧС, Дергачи, задоренко, КАБ, Казачья Лопань, пожарная часть;
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 19:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 1 апреля военные РФ авиабомбой разрушили пожарно-спасательную часть в поселке Казачья Лопань".