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Пожежна частина в Козачій Лопані зруйнована авіабомбою: як працюватиме ДСНС

Події 19:03   01.04.2024
Олена Нагорна
Пожежна частина в Козачій Лопані зруйнована авіабомбою: як працюватиме ДСНС

У ніч проти 1 квітня військові РФ авіабомбою зруйнували пожежно-рятувальну частину в селищі Козача Лопань, розповів в етері “Суспільне. Студія” голова Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

“Пошкоджені транспортні засоби наших рятувальників, перебита газифікація, електропостачання в селище, але наші комунальні служби вже відновили газопостачання повністю в населеному пункті. І зараз працюють енергетики. На щастя, обійшлося без жертв, також в результаті цього вибуху постраждали приватні будинки – зруйновані дахи, вибиті вікна”, – розповів очільник громади. 

Він зазначив, що окупанти постійно завдають ударів по цивільній інфраструктурі, як-то по лікарні чи багатоповерхівках.  

“У російських пабліках вони завжди пишуть, що в цих об’єктах знаходились або найманці, або військові ЗСУ. Хоча жодних військових саме в цих об’єктах немає. У підрозділі ДСНС знаходились тільки наші хлопці-рятівники, але бачу, що росіяни знову розповсюджують інформацію про те, що начебто вони там знищили якихсь найманців, які воюють на території України”, – сказав Задоренко.

За його даними, наразі в Козачій Лопані живе близько 1400 людей. Після того, як ворог почав завдавати авіаударів, жителі центральних вулиць селища виїхали на безпечніші території. Найближча пожежно-рятувальна станція є в місті Дергачі, за 20 кілометрів від Козачої Лопані.

“Зараз приймається рішення, щоб забити OSB, позакривати контури вікон зруйнованої будівлі. Будемо дивитись, чи буде можливість в одному з корпусів все ж таки одну хоча б машину рятувальну залишати з нарядом в Козачій Лопані. Бо часто завдають ударів, горять будинки та треба оперативно виїжджати рятувати людське житло”, – додав Задоренко.

Нагадаємо, про удар по прикордонному населеному пункту на Харківщині та руйнування будівлі пожежно-рятувального підрозділу раніше повідомляли у ДСНС.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 19:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 1 квітня військові РФ авіабомбою зруйнували пожежно-рятувальну частину в селищі Козача Лопань".