Росіяни вночі вдарили по підрозділу рятувальників на Харківщині
Об’єктом ворожої атаки на Харківщині знову стала частина ДСНС.
“Цієї ночі ворог завдав ударів по населеному пункту, що межує з країною-агресором. Одне з влучань прийшлось безпосередньо в будівлю пожежно-рятувального підрозділу. В результаті обстрілу третина будівлі пожежного депо була зруйнована. Крім того, пошкоджені вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі. На чергуванні перебувало шість рятувальників, на щастя ніхто з них не постраждав”, – повідомила пресслужба ДСНС.
Раніше Генштаб ЗСУ інформував, що протягом доби авіація РФ атакувала дев’ять населених пунктів Харківської області, включаючи Харків. Також уночі в регіоні фіксували “шахеди”. За даними ГШ, атакували три безпілотники, з них два збили.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 07:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Об’єктом ворожої атаки на Харківщині знову стала частина ДСНС".