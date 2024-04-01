Авіаудар по Харкову та збиті “шахеди” – зведення Генштабу ЗСУ
Генштаб ЗСУ вранці 1 квітня повідомив про нічну атаку БПЛА, а також авіаудари по дев’яти населених пунктах області, у тому числі – по Харкову.
“Вночі російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши три БПЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України два ударні БПЛА були знищені”, – поінформували в Генштабі.
“Шахеди”, зокрема, були помічені на території Харківської області. Про небезпеку після опівночі 1 квітня попереджали Повітряні сили ЗСУ.
“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Козача Лопань, Огірцеве, Харків, Борщова, Вовчанськ, Петропавлівка, Котлярівка, Чернещина, Першотравневе Харківської області“, – перерахували в ГШ.
На Куп’янському напрямі штурмів не було. Загалом на фронті сталося 53 бойові зіткнення.
Армія РФ обстріляла з артилерії 110 населених пунктів, завдала 22 ракетних та 79 авіаційних ударів, а також здійснила 97 обстрілів з РСЗВ.
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“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та трьом зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по трьох пунктах управління БпЛА, одному засобу протиповітряної оборони, одній станції РЕБ і одному артилерійському засобу ворога”, – повідомили в Генштабі.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, обстріли;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 07:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ вранці 1 квітня повідомив про нічну атаку БПЛА, а також авіаудари по дев’яти населених пунктах області, у тому числі – по Харкову".