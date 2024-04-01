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Авиаудар по Харькову и сбитые «шахеды» — сводка Генштаба ВСУ

Происшествия 07:27   01.04.2024
Оксана Горун
Авиаудар по Харькову и сбитые «шахеды» — сводка Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ утром 1 апреля сообщил о ночной атаке БПЛА, а также авиаударах по девяти населенных пунктах области, в том числе — по Харькову.

«Ночью российские оккупанты снова атаковали Украину, применив три БпЛА типа «Shahed». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины два ударных БПЛА были уничтожены», — проинформировали в Генштабе.

«Шахеды» в том числе были замечены на территории Харьковской области. Об опасности после полуночи 1 апреля предупреждали Воздушные силы ВСУ.

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Казачья Лопань, Огурцово, Харьков, Борщевая, Волчанск, Петропавловка, Котляровка, Чернещина, Первомайское Харьковской области», — перечислили в ГШ.

На Купянском направлении штурмов не было. В целом на фронте произошло 53 боевых столкновения.

Армия РФ обстреляла из артиллерии  110 населенных пунктов, нанесла 22 ракетных и 79 авиационных ударов, а также произвела 97 обстрелов из РСЗО.

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«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и трем зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем пунктам управления БпЛА, одному средству противовоздушной обороны, одной станции РЭБ и одному артиллерийскому средству врага», — сообщили в Генштабе.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 07:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ утром 1 апреля сообщил о ночной атаке БПЛА, а также авиаударах по девяти населенных пунктах области, в том числе — по Харькову".