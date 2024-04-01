Главные новости Харькова 1 апреля: как прошла ночь

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07:15

Ночью тревоги объявляли из-за «шахедов» и вражеской авиации

Ночь в Харькове и области прошла с серией тревог. Их объявляли с 00:31 по 01:32 и с 03:29 по 03:57. В 00:31 Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеских беспилотниках на территории региона.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал придерживаться правил безопасности и не снимать работу ПВО.

Взрывов в Харькове не было. Уже под утро прозвучала вторая тревога — из-за активности вражеской авиации.