Главные новости Харькова 1 апреля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:15
Ночью тревоги объявляли из-за «шахедов» и вражеской авиации
Ночь в Харькове и области прошла с серией тревог. Их объявляли с 00:31 по 01:32 и с 03:29 по 03:57. В 00:31 Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеских беспилотниках на территории региона.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал придерживаться правил безопасности и не снимать работу ПВО.
Взрывов в Харькове не было. Уже под утро прозвучала вторая тревога — из-за активности вражеской авиации.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 07:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".