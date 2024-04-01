«У нас дефицит энергии от 100 до 200 МВт» – Синегубов про свет на Харьковщине

В Харькове и некоторых населенных пунктах области продолжают действовать почасовые графики отключения света. Это делают для стабилизации, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Пытаемся сократить срок, когда у людей нет электроэнергии дома. Однако довольно тяжело, энергогенерирующие предприятия, которые мы имели по области, очень сильно разрушены. Проводим работы, чтобы принять электроэнергию из соседних областей. Однако трудно, потому что должны запускать и промышленность, и городской электротранспорт. Сейчас у нас дефицит энергии от 100 до 200 МВт по области, включая Харьков», — отметил Синегубов.