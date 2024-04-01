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«У нас дефицит энергии от 100 до 200 МВт» – Синегубов про свет на Харьковщине

Общество 11:47   01.04.2024
Виктория Яковенко
«У нас дефицит энергии от 100 до 200 МВт» – Синегубов про свет на Харьковщине

В Харькове и некоторых населенных пунктах области продолжают действовать почасовые графики отключения света. Это делают для стабилизации, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Пытаемся сократить срок, когда у людей нет электроэнергии дома. Однако довольно тяжело, энергогенерирующие предприятия, которые мы имели по области, очень сильно разрушены. Проводим работы, чтобы принять электроэнергию из соседних областей. Однако трудно, потому что должны запускать и промышленность, и городской электротранспорт. Сейчас у нас дефицит энергии от 100 до 200 МВт по области, включая Харьков», — отметил Синегубов.

Читайте также: Ситуация в энергетике Харьковщины: данные Минэнерго и Укрэнерго

Автор: Виктория Яковенко
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01.04.2024, 11:47

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  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и некоторых населенных пунктах области продолжают действовать почасовые графики отключения света. Это делают для стабилизации, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".