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Ситуация в энергетике Харьковщины: данные Минэнерго и Укрэнерго

Общество 11:02   01.04.2024
Оксана Горун
Ситуация в энергетике Харьковщины: данные Минэнерго и Укрэнерго

Министерство энергетики Украины и НЭК «Укрэнерго» сообщили о ситуации в Харькове и области утром 1 апреля.

«В результате вражеских атак обесточено 500 точек учета, также есть повреждение сетей в трех населенных пунктах (продолжается осмотр). Всего в области из-за боевых действий остаются обесточенными 15,8 тысячи точек учета. В г. Харькове обнаружена утечка газа в подъезд из закрытой квартиры. От газоснабжения отключены пять потребителей. В области из-за повреждений в результате боевых действий прекращены поставки газа почти 300 абонентам», — проинформировала пресс-служба Минэнерго.

В НЭК «Укрэнерго» дополнили: утром применили ограничения потребления для всех потребителей на Харьковщине.

Сейчас аварийных отключений света в Харькове нет — действуют почасовые. Опубликован график отключений электроэнергии в Харькове и области на период с 1 по 7 апреля. Каждая из шести очередей будет без света в течение четырех часов в сутки. Ознакомиться с графиком можно здесь.

Читайте также: В Харькове ограничения электричества на выходных стали меньше – Кудрицкий

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 11:02;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство энергетики Украины и НЭК «Укрэнерго» сообщили о ситуации в Харькове и области утром 1 апреля".