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Ситуація в енергетиці Харківщини: дані Міненерго та Укренерго

Події 11:02   01.04.2024
Оксана Горун
Ситуація в енергетиці Харківщини: дані Міненерго та Укренерго

Міністерство енергетики України та НЕК “Укренерго” повідомили про ситуацію в Харкові та області вранці 1 квітня.

“Внаслідок ворожих атак знеструмлено 500 точок обліку, також є ушкодження мереж у трьох населених пунктах (триває огляд). Всього в області через бойові дії залишаються знеструмленими 15,8 тисячі точок обліку. У м. Харків виявлено витік газу у під’їзд із зачиненої квартири. Від газопостачання відключено 5 споживачів. В області через пошкодження внаслідок бойових дій припинено постачання газу майже 300 абонентам”, — поінформувала пресслужба Міненерго.

У НЕК “Укренерго” доповнили: зранку застосували обмеження споживання для всіх споживачів на Харківщині.

Наразі аварійних відключень світла у Харкові немає — діють погодинні. Опубліковано графік відключень електроенергії у Харкові та області на період з 1 по 7 квітня. Кожна із шести черг буде без світла протягом чотирьох годин на добу. Ознайомитись з графіком можна тут. 

Читайте також: У Харкові обмеження електрики на вихідних стали меншими – Кудрицький

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 11:02;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство енергетики України та НЕК “Укренерго” повідомили про ситуацію в Харкові та області вранці 1 квітня".