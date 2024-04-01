Ситуація в енергетиці Харківщини: дані Міненерго та Укренерго

Міністерство енергетики України та НЕК “Укренерго” повідомили про ситуацію в Харкові та області вранці 1 квітня.

“Внаслідок ворожих атак знеструмлено 500 точок обліку, також є ушкодження мереж у трьох населених пунктах (триває огляд). Всього в області через бойові дії залишаються знеструмленими 15,8 тисячі точок обліку. У м. Харків виявлено витік газу у під’їзд із зачиненої квартири. Від газопостачання відключено 5 споживачів. В області через пошкодження внаслідок бойових дій припинено постачання газу майже 300 абонентам”, — поінформувала пресслужба Міненерго.

У НЕК “Укренерго” доповнили: зранку застосували обмеження споживання для всіх споживачів на Харківщині.

Наразі аварійних відключень світла у Харкові немає — діють погодинні. Опубліковано графік відключень електроенергії у Харкові та області на період з 1 по 7 квітня. Кожна із шести черг буде без світла протягом чотирьох годин на добу. Ознайомитись з графіком можна тут.