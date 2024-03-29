Нові графіки погодинних відключень світла на Харківщині із 1 по 7 квітня
Оновлені графіки погодинних відключень у Харкові та області на наступний тиждень повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«У документі вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла. Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів», – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Ознайомитись з графіком можна тут.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 16:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оновлені графіки погодинних відключень у Харкові та області на наступний тиждень повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".