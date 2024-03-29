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Нові графіки погодинних відключень світла на Харківщині із 1 по 7 квітня

Суспільство 16:18   29.03.2024
Оксана Якушко
Нові графіки погодинних відключень світла на Харківщині із 1 по 7 квітня

Оновлені графіки погодинних відключень у Харкові та області на наступний тиждень повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

«У документі вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла. Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів», – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Ознайомитись з графіком можна тут.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 16:18;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оновлені графіки погодинних відключень у Харкові та області на наступний тиждень повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".