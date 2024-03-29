Нові графіки погодинних відключень світла на Харківщині із 1 по 7 квітня

Оновлені графіки погодинних відключень у Харкові та області на наступний тиждень повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«У документі вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла. Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів», – розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Ознайомитись з графіком можна тут.