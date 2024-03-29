Новые графики почасовых отключений света в Харьковской области с 1 по 7 апреля
Обновленные графики почасовых отключений в Харькове и области на следующую неделю сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В документе указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в который промежуток времени не будет света. Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов», – рассказал Синегубов.
Ознакомиться с графиком можно здесь.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: график отключения, Олег Синегубов, світло, свет, Харьков, Харьковская область, хова, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 16:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обновленные графики почасовых отключений в Харькове и области на следующую неделю сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. ".