Новые графики почасовых отключений света в Харьковской области с 1 по 7 апреля

Обновленные графики почасовых отключений в Харькове и области на следующую неделю сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В документе указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в который промежуток времени не будет света. Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов», – рассказал Синегубов.

Ознакомиться с графиком можно здесь.