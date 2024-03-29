Ракетный удар по энергетике: что будет со светом в Харькове
Ночью 29 марта армия РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по энергетическим объектам в Украине. О ситуации в стране и отключениях электричества сообщили Укрэнерго и министр Галущенко.
По данным Укрэнерго в Украине повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральных регионах страны.
«Сейчас на Днепропетровщине применены аварийные отключения, на Харьковщине — графики почасовых отключений«, — проинформировали в НЭК «Укрэнерго».
По данным министра энергетики Украины Германа Галущенко, в этот раз россияне били по объектам в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.
«Целью атаки дронами и ракетами были, в частности, объекты генерации электроэнергии. Энергетики, спасатели уже работают над ликвидацией последствий», — написал он в facebook.
Напомним, минувшей ночью армия РФ совершила очередной массированный удар по Украине, подтвердил Генштаб ВСУ. Били ракетами и «шахедами». О взлете бортов стратегической авиации Воздушные силы ВСУ предупредили после полуночи. В Харькове и области воздушная тревога звучала с 01:50 по 06:10. Взрывов в городе не было. Основной целью оккупантов на сей раз были центральные и западные регионы страны.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: галущенко, електрика, новости Харькова, ракетний удар, світло, свет, Укрэнерго, энергетика;
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 07:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 29 марта армия РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по энергетическим объектам в Украине. О ситуации в стране и отключениях электричества сообщили Укрэнерго и министр Галущенко".